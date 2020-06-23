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Вратарь «Ростова» Попов – у Урганта: инстаграм вырос в 114 раз, кумир – Де Хеа, игроки «Сочи» после матча поддержали
Иван Ургант начал с картины «Пробуждение российского футбола»: «По фигуре понятно, что это Леонид Слуцкий».
Денис Попов подключался по видеосвязи.
Про изменения в жизни Попов рассказал о скачке популярности: «До матча в инстаграме было 350 подписчиков, теперь – 40 тысяч».
Как настраивались? «Мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-лиге».
Ургант в ответ пошутил: опыт не только в Премьер-лиге, но и в местах лишения свободы. И спросил, не было ли страшно. «Страха не было, было волнение. Я не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься – бояться своего любимого дела».
Кто поздравлял из знаменитостей? «Много топовых вратарей Премьер-Лиги. Губерниев написал, Уткин».
На вопрос о кумирах и ориентирах: «Давно слежу за Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Вот он – мой кумир. Стараюсь на него равняться».
– Мне кажется, он узнал о вас благодаря этому матчу.
– Я надеюсь на это.
Вопрос про специальный план по пенальти: «Думаю, что мне просто повезло».
– Да ладно?
– Просто заранее выбрал угол куда падать и решил прыгать туда.
Футболисты «Сочи» подходили после игры: «Сказали: «Продолжай в том же духе, молодец, у тебя все получится». Спасибо им за поддержку, для меня это многое значит».
Неожиданный вопрос от Урганта: какой из десяти пропущенных голов был самым красивым?
Попов не выбрал: «Матч не пересматривал. Потому что я не очень доволен своей игрой – пропустил 10 мячей. Да, я совершил 15 сэйвов, но все равно результат меня не удовлетворяет».
– Если бы любой клуб на планете Земля предложил вам встать в ворота, какой бы вы выбрали?
– В ближайшее время вряд ли какой-то. Хочу играть только за «Ростов» и защищать цвета этого клуба.
«Вы обошли все каверзные вопросы ведущего, – похвалил Ургант и затем пошутил. – Хочу сказать: замечательно вы придумали у себя на участке ворота затянуть плющом, это тоже очень красиво».
Полная версия эпизода с Денисом Поповым: