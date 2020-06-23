Вратарь «Ростова» Попов – у Урганта: инстаграм вырос в 114 раз, кумир – Де Хеа, игроки «Сочи» после матча поддержали

Как настраивались? «Мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-лиге».

Ургант в ответ пошутил: опыт не только в Премьер-лиге, но и в местах лишения свободы. И спросил, не было ли страшно. « Страха не было, было волнение . Я не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься – бояться своего любимого дела».