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#Денис Попов #РПЛ #Футбол #Ростов

Вратарь «Ростова» Попов – у Урганта: инстаграм вырос в 114 раз, кумир – Де Хеа, игроки «Сочи» после матча поддержали

23 июня, 01:40

Иван Ургант начал с картины «Пробуждение российского футбола»: «По фигуре понятно, что это Леонид Слуцкий».

Денис Попов подключался по видеосвязи.

Про изменения в жизни Попов рассказал о скачке популярности: «До матча в инстаграме было 350 подписчиков, теперь – 40 тысяч».

Как настраивались? «Мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-лиге».

Ургант в ответ пошутил: опыт не только в Премьер-лиге, но и в местах лишения свободы. И спросил, не было ли страшно. «Страха не было, было волнение. Я не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься – бояться своего любимого дела».

Кто поздравлял из знаменитостей? «Много топовых вратарей Премьер-Лиги. Губерниев написал, Уткин».

На вопрос о кумирах и ориентирах: «Давно слежу за  Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Вот он – мой кумир. Стараюсь на него равняться».

– Мне кажется, он узнал о вас благодаря этому матчу.

– Я надеюсь на это.

Вопрос про специальный план по пенальти: «Думаю, что мне просто повезло».

– Да ладно?

Просто заранее выбрал угол куда падать и решил прыгать туда.

Футболисты «Сочи» подходили после игры: «Сказали: «Продолжай в том же духе, молодец, у тебя все получится». Спасибо им за поддержку, для меня это многое значит».

Неожиданный вопрос от Урганта: какой из десяти пропущенных голов был самым красивым?

Попов не выбрал: «Матч не пересматривал. Потому что я не очень доволен своей игрой – пропустил 10 мячей. Да, я совершил 15 сэйвов, но все равно результат меня не удовлетворяет».

– Если бы любой клуб на планете Земля предложил вам встать в ворота, какой бы вы выбрали?

– В ближайшее время вряд ли какой-то. Хочу играть только за «Ростов» и защищать цвета этого клуба.

«Вы обошли все каверзные вопросы ведущего, – похвалил Ургант и затем пошутил. – Хочу сказать: замечательно вы придумали у себя на участке ворота затянуть плющом, это тоже очень красиво».

Полная версия эпизода с Денисом Поповым:

Все фото: Скриншоты с трансляции «Первого канала»
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Как вратарь «Ростова» Попов стал звездой за вечер. Его инстаграм вырос в 50 раз
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