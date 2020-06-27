  • Хорен Байрамян
  • РПЛ
  • Футбол
  • коронавирус
  • Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хорен Байрамян #РПЛ #Футбол #коронавирус #Ростов

Это с Байрамяна начался карантин «Ростова». Сегодня он сыграл. РПЛ все объяснила

27 июня, 22:25
Александр Плеханов

Байрамян – один из лидеров «Ростова». В сезоне он отыграл 21 матч, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

твиттер «Ростова»

«Ростов» сыграл с «Арсеналом» (2:1) основой, хотя еще за сутки до матча даже Карпин ничего не знал о составе на матч. Сработала схожая история с «Динамо» – все порешал региональный Роспотребнадзор. Он считал карантин в «Ростове» с 12 июня, когда появился первый зараженный.

Роспотребнадзор решил вопрос и с заявкой на матч Хорена Байрамяна, с которого начались все заражения коронавирусом в «Ростове».

«Ростов» заявил Байрамяна на матч с «Арсеналом». Он вышел на замену в середине второго тайма. РПЛ объяснила, почему это возможно:

  • Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. Тогда же он ушел в изоляцию.
  • В следующие 10 дней он сдавал отрицательные тесты и был в удовлетворительном состоянии.
  • Байрамян отсидел на карантине 14 дней, возобновил тренировки и попал в заявку на матч.

Номинально все хорошо, но к этому есть один вопрос. Сергей Егоров писал для «РБ-Спорт», что «Ростов» 15 июня рассказал РПЛ и РФС о зараженных коронавирусом. Роспотребнадзор считает карантин «Ростова» именно с Байрамяна, который заразился 12 июня. Хорошо, но как же интервью Карпина все тому же Егорову?

«В субботу был сделан тест – результат отрицательный. В воскресенье вечером у него поднялась температура. Сделали в понедельник тест, он оказался положительным. Хорена изолировали, сделали тесты всей команде, затем еще один тест – и уже получили результаты», – говорил Карпин.

Интервью вышло 18 июня. Понедельник – как раз 15-е. Как-то не сочетается.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
История коронавируса в «Ростове»
Карпин вспомнил тех, кто обвинял и критиковал «Ростов»
Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев
Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?
Почему «Динамо» не сидело две недели на карантине (как «Ростов»)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хорен Байрамян
#РПЛ
#Футбол
#коронавирус
#Ростов