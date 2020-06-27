Это с Байрамяна начался карантин «Ростова». Сегодня он сыграл. РПЛ все объяснила

«Ростов» сыграл с «Арсеналом» (2:1) основой, хотя еще за сутки до матча даже Карпин ничего не знал о составе на матч. Сработала схожая история с «Динамо» – все порешал региональный Роспотребнадзор. Он считал карантин в «Ростове» с 12 июня, когда появился первый зараженный.

Роспотребнадзор решил вопрос и с заявкой на матч Хорена Байрамяна, с которого начались все заражения коронавирусом в «Ростове».

«Ростов» заявил Байрамяна на матч с «Арсеналом». Он вышел на замену в середине второго тайма. РПЛ объяснила, почему это возможно: