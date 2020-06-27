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Это с Байрамяна начался карантин «Ростова». Сегодня он сыграл. РПЛ все объяснила
«Ростов» сыграл с «Арсеналом» (2:1) основой, хотя еще за сутки до матча даже Карпин ничего не знал о составе на матч. Сработала схожая история с «Динамо» – все порешал региональный Роспотребнадзор. Он считал карантин в «Ростове» с 12 июня, когда появился первый зараженный.
Роспотребнадзор решил вопрос и с заявкой на матч Хорена Байрамяна, с которого начались все заражения коронавирусом в «Ростове».
«Ростов» заявил Байрамяна на матч с «Арсеналом». Он вышел на замену в середине второго тайма. РПЛ объяснила, почему это возможно:
- Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. Тогда же он ушел в изоляцию.
- В следующие 10 дней он сдавал отрицательные тесты и был в удовлетворительном состоянии.
- Байрамян отсидел на карантине 14 дней, возобновил тренировки и попал в заявку на матч.
Номинально все хорошо, но к этому есть один вопрос. Сергей Егоров писал для «РБ-Спорт», что «Ростов» 15 июня рассказал РПЛ и РФС о зараженных коронавирусом. Роспотребнадзор считает карантин «Ростова» именно с Байрамяна, который заразился 12 июня. Хорошо, но как же интервью Карпина все тому же Егорову?
«В субботу был сделан тест – результат отрицательный. В воскресенье вечером у него поднялась температура. Сделали в понедельник тест, он оказался положительным. Хорена изолировали, сделали тесты всей команде, затем еще один тест – и уже получили результаты», – говорил Карпин.
Интервью вышло 18 июня. Понедельник – как раз 15-е. Как-то не сочетается.