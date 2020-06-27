Почему «Динамо» не сидело две недели на карантине (как «Ростов»)

В РПЛ начался уже второй тур после возобновления чемпионата. Что произошло к моменту выхода этого текста (тут подробно):

⛔️ «Ростов» играл с «Сочи» молодежкой, когда в команде заразились шесть человек.

⛔️ «Уфа» сыграла основой, хотя знала о заражении одного игрока.

⛔️ «Динамо» и «Краснодар» перенесли игру из-за трех зараженных.

⛔️ «Оренбург» получил техническое поражение от «Краснодара» – в клубе болеют восемь человек.

В 24-м туре «Динамо» представило новый кейс: можно выйти на матч основой, отсидев на карантине только неделю из обязательных двух. Информацию по игре с ЦСКА клуб показал утром в день матча.

Официальные радости: «ФК «Динамо-Москва» выражает благодарность Управлению Роспотребнадзора по Московской области, а также руководству РПЛ и РФС за конструктивный подход к решению данного вопроса».