Почему «Динамо» не сидело две недели на карантине (как «Ростов»)
В РПЛ начался уже второй тур после возобновления чемпионата. Что произошло к моменту выхода этого текста (тут подробно):
⛔️ «Ростов» играл с «Сочи» молодежкой, когда в команде заразились шесть человек.
⛔️ «Уфа» сыграла основой, хотя знала о заражении одного игрока.
⛔️ «Динамо» и «Краснодар» перенесли игру из-за трех зараженных.
⛔️ «Оренбург» получил техническое поражение от «Краснодара» – в клубе болеют восемь человек.
В 24-м туре «Динамо» представило новый кейс: можно выйти на матч основой, отсидев на карантине только неделю из обязательных двух. Информацию по игре с ЦСКА клуб показал утром в день матча.
Официальные радости: «ФК «Динамо-Москва» выражает благодарность Управлению Роспотребнадзора по Московской области, а также руководству РПЛ и РФС за конструктивный подход к решению данного вопроса».
Как все это получилось?
«СЭ» написал о варианте с основой еще до официального объявления. Информация такая: решение по допуску здоровых игроков «Динамо» до матча с ЦСКА принимал региональный Роспотребнадзор. Именно от него до последнего зависел состав «Динамо» на игру. Параллельно с ожиданием предписания к игре готовилась молодежка. Клуб все подтвердил.
20 июня весь состав «Динамо» изолировался на базе в Новогорске. Н’Жи, Шиманьски и Каборе отправились на обязательный двухнедельный карантин – это у них были положительные тесты. Конкретно по их перспективам ничего не поменялось: выйти на игру с ЦСКА все трое уже не могли ни при каких обстоятельствах.
За день до матча президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарий, где переложил всю ответственность на Роспотребнадзор: «В течение недели игроки «Динамо» находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня».
Роспотребнадзор решает все
Правило о 14-дневном карантине для всех контактировавших с заболевшими установил Роспотребнадзор. На неделе между турами РФС договаривался о смягчении (чтобы сидели только заболевшие). Цель: не допустить повторения ситуации «Ростова» с 1:10 от «Сочи» молодежкой. Журналист Сергей Егоров написал 26 июня, что договориться о смягчении не удалось. 14-дневный карантин по-прежнему обязательно соблюдать по регламенту.
У этого правила есть одна лазейка, которая тоже связана с Роспотребнадзором. Ее мы узнали из официального заявления «Уфы». «От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча», – говорил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, когда объяснял выход клуба на матч с «Тамбовом».
Логика такая: региональный Роспотребнадзор может допустить до матча основу команды, если у нее даже после контактов с заболевшими нескольких дней были отрицательные тесты. По «Динамо» тестирование проводилось постоянно – новых заболевших из игроков основного состава так и не выявили. Переносить матч с ЦСКА тоже нельзя – резервных дат просто не осталось.