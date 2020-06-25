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#коронавирус #РПЛ #Оренбург #Уфа #Локомотив #Динамо #Ростов

Коронавирусный итог РПЛ за неделю − 4+1 разных истории

25 июня, 19:05
Николай Живоглядов

РПЛ вернулась после самоизоляции 19 июня − и утонула в суете вокруг коронавируса. За неделю: три клуба нашли зараженных, один клуб нашел сомнительный тест, один матч перенесен, один матч прошел в формате взрослые против детей и закончился самой крупной и, возможно, одновременно самой скандальной победой в истории русского футбола.

 Для тех, кто уже не успевает следить за всей кучей событий − главные итоги в одной картинке.

Еще раз тезисно и текстом − что было:

«Ростов»: в клубе нашлись зараженные, и клуб всем основным составом и сотрудниками сел на карантин.  «Сочи» отказался переносить матч, «Ростов» выпустил детей, 10:1. 

«Динамо»: в клубе тоже нашлись зараженные, и клуб тоже сел на карантин. Но «Краснодар» согласился перенести матч. Матч перенесен (хотя на тот момент такого пункта официально в регламенте не было).

«Уфа»: в клубе появился человек с сомнительным тестом (это значит, что тест нечетко показывал признаки заражения). Но «Уфа» все равно провела матч с «Тамбовом» (просто изолировав подозреваемого). И клуб, и лига долго молчали, создавая этим возмущение в медиа и гонку инсайдов. Но потом заговорили и объяснили, что у них все было под контролем. 

«Локомотив»: тут все просто − клуб сказал, что зараженных нет и команда самоизолировалась на базе просто на всякий случай. Но риск есть, потому что по прилету из Москвы (прямо в аэропорту) «Оренбург» нашел у себя зараженных. За день до матча их не было. 

«Оренбург»: 6 заболевших футболистов + 2 сотрудника. Матч с «Краснодаром» через два дня. Переносить его некуда. Вероятно, «Оренбург» сыграет либо полностью молодежкой, либо смесью из здоровых игроков основы + молодыми дублерами. 

Все фото: фото на плашке − «Локомотив»
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