Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?

Уже в первом туре в российском футболе случились две проблемы из-за коронавируса. Сначала «Ростов» проиграл «Сочи» 1:10, потому что из-за регламента по коронавирусу выпустил на игру молодежный состав. Потом «Динамо» по той же причине настояло на переносе игры с «Краснодаром».

Ее передвинули на 19 июля, матч «Ростова» и «Сочи» до этого никуда не перенесли. РФС объяснил перенос игры «Динамо» и «Краснодара» удовлетворением обращения РПЛ при согласии обоих клубов.

UPD. РФС и РПЛ подготовили заявление, где объяснили перенос.

РФС ссылается на согласие клубов, но не пишет об этом в регламенте

Мы не нашли ни в одном из регламентов на сайтах РФС и РПЛ четкого упоминания, что матч можно перенести по договоренности клубов. На это же указывает и журналист Сергей Егоров. В регламенте чемпионата России в пункте 3.4 указано, что именно РПЛ несет ответственность за перенос.

Зато РФС отдельно подчеркивает согласие на перенос со стороны обоих клубов в официальном заявлении и в интервью генерального секретаря Алаева.