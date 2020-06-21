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Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?
Уже в первом туре в российском футболе случились две проблемы из-за коронавируса. Сначала «Ростов» проиграл «Сочи» 1:10, потому что из-за регламента по коронавирусу выпустил на игру молодежный состав. Потом «Динамо» по той же причине настояло на переносе игры с «Краснодаром».
Ее передвинули на 19 июля, матч «Ростова» и «Сочи» до этого никуда не перенесли. РФС объяснил перенос игры «Динамо» и «Краснодара» удовлетворением обращения РПЛ при согласии обоих клубов.
UPD. РФС и РПЛ подготовили заявление, где объяснили перенос.
РФС ссылается на согласие клубов, но не пишет об этом в регламенте
Мы не нашли ни в одном из регламентов на сайтах РФС и РПЛ четкого упоминания, что матч можно перенести по договоренности клубов. На это же указывает и журналист Сергей Егоров. В регламенте чемпионата России в пункте 3.4 указано, что именно РПЛ несет ответственность за перенос.
Зато РФС отдельно подчеркивает согласие на перенос со стороны обоих клубов в официальном заявлении и в интервью генерального секретаря Алаева.
Ситуация первая. «Сочи» не согласился на перенос игры с «Ростовом» – матч сыграли.
Тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил такое: «В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу – на РПЛ, не на договоренности клубов». Он несколько раз повторил, что позиция «Сочи» в этом вопросе не должна никого волновать.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг оправдался так: «Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в Премьер-лигу искать такие даты».
Ситуация вторая. «Краснодар» согласился на перенос игры с «Динамо» – ее перенесли.
«Краснодар» так объяснил согласие на перенос матча: «Уважаемые болельщики! Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным».
«Динамо» благодарит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого: «Хотим от лица всего нашего клуба выразить искреннюю признательность президенту ФК «Краснодар» Сергею Николаевичу Галицкому за жест доброй воли, за человеческое и спортивное благородство».
Если не поменяют регламент, «Динамо» все равно сыграет молодежкой
Когда в «Ростове» заболели шесть игроков, клуб последовал всем рекомендациям и полной основой ушел в изоляцию. Вот выдержка из регламента возобновления РПЛ. Там прописано:
«При обнаружении больного COVID-19 сотрудник Роспотребнадзора проводит расследование обстоятельств заражения и определяет контактную группу на основании нормативно-правовых документов Роспотребнадзора РФ с учетом особенностей обеспечения профилактики распространения COVID-19, установленных настоящим регламентом. Лица, контактировавшие с больным COVID-19, должны быть изолированы на срок 14 календарных дней».
В нем же есть пункт 3.2.3. По нему команда считается готовой, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей. Добирать игроков можно из дубля и молодежки – это разрешила РПЛ. «Никакой остановки не будет, переносить некуда. Засчитывается поражение. Чтобы этого не происходило, мы открыли сквозную заявку для молодых, берите сколько надо из дубля, из молодежного состава», – говорил Сергей Прядкин.
Игру «Краснодар» – «Динамо» перенесли на резервную дату, но открыт вопрос по матчу «Динамо» – ЦСКА (его просто никуда не перенести). Прямо сейчас весь основной состав «Динамо» тренируется на базе в закрытом режиме. 14 дней изоляции никак не истекут 27 июня.
В телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова есть скриншот переписки с тренером «Динамо» Кириллом Новиковым – тот подтвердил, что при текущем регламенте сыграет молодежка. Чтобы этого не было, надо менять правила изоляции. «СЭ» пишет, что «Динамо» обратилось к главе Роспортребнадзора.