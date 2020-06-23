Дело «Уфы» про заболевших максимально непонятно и уходит от любой ясности. Разберем каждый шаг

1. «Сомнительны в отношении инфицирования» – это вообще что значит?

Привет обтекаемым бюрократическим формулировкам. Мы понимаем, что такое положительный тест. Мы даже понимаем, что такое ложноположительный тест. Но что такое сомнительный тест? Некачественный? Неточный?

Ок, если он под сомнением, то почему на предыгровой тренировке все были? Почему команду не изолировали на всякий случай? Хотя бы чтобы не заражать еще и Тамбов. Ведь сомнение трактуется не только в сторону опровержения, но и в сторону подтверждения. Почему все процессы (тренировки, приезд на игру, сама игра) не остановились, пока тест не станет однозначным?

2. Почему нет имен?

Про Вомбергара и Безденежных – это исключительно инсайды (мы на Голе не очень доверяем им в принципе). Почему клуб сам не назвал имени человека с тестом, «сомнительным в отношении инфицирования»?

Допустим, клуб не хотел создавать давление на игрока. Но при этом клуб же понимает: если не сказать, то ситуация будет еще хуже? Потому что, например, сейчас медиа видят только инсайды про Вомбергара и Безденежных и строят вокруг логичное предположение: рискованные игроки (или один из них) не участвовали в матче, но участвовали в тренировке за сутки до этого – так они же подвергли опасности всю команду, разве нет?

Оставлять такой вопрос без ответа – очень не здорово для понимания, что «Уфа» действительно контролирует ситуацию.