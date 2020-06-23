Дело «Уфы» про заболевших максимально непонятно и уходит от любой ясности. Разберем каждый шаг
Тезисно – что произошло:
За сутки до матча «Уфа» – «Тамбов» появились инсайды, что в «Уфе» есть заболевшие коронавирусом. Позднее, появились инсайды, что это Вомбергар и Безденежных. Клуб либо отрицал, либо просто молчал. Матч с «Тамбовом» состоялся. Вомбергара и Безденежных в заявке не было (при этом они были на предыгровой тренировке).
Через сутки после матча гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов выступил с заявлением: все под контролем, в клубе «результаты теста одного из игроков были сомнительными в отношении инфицирования».
Вся история и объяснение выстроены так непонятно, что к ней пока в основном одни вопросы.
1. «Сомнительны в отношении инфицирования» – это вообще что значит?
Привет обтекаемым бюрократическим формулировкам. Мы понимаем, что такое положительный тест. Мы даже понимаем, что такое ложноположительный тест. Но что такое сомнительный тест? Некачественный? Неточный?
Ок, если он под сомнением, то почему на предыгровой тренировке все были? Почему команду не изолировали на всякий случай? Хотя бы чтобы не заражать еще и Тамбов. Ведь сомнение трактуется не только в сторону опровержения, но и в сторону подтверждения. Почему все процессы (тренировки, приезд на игру, сама игра) не остановились, пока тест не станет однозначным?
2. Почему нет имен?
Про Вомбергара и Безденежных – это исключительно инсайды (мы на Голе не очень доверяем им в принципе). Почему клуб сам не назвал имени человека с тестом, «сомнительным в отношении инфицирования»?
Допустим, клуб не хотел создавать давление на игрока. Но при этом клуб же понимает: если не сказать, то ситуация будет еще хуже? Потому что, например, сейчас медиа видят только инсайды про Вомбергара и Безденежных и строят вокруг логичное предположение: рискованные игроки (или один из них) не участвовали в матче, но участвовали в тренировке за сутки до этого – так они же подвергли опасности всю команду, разве нет?
Оставлять такой вопрос без ответа – очень не здорово для понимания, что «Уфа» действительно контролирует ситуацию.
3. Так когда «Уфа» узнала про этот «сомнительный» тест?
В субботу, с первыми новостями о вирусе внутри «Уфы», председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов сказал: «Тот факт, что буквально перед матчем появляются подобные провокационные, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов «Уфы», у которых не выявили ни одного случая за все время... Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники».
Что отсюда надо вытащить: инсайды – провокация и муть, анализы – ежедневные.
Внимание на второе. Если анализы ежедневные, значит, «Уфа» узнала о потенциальном заражении только в воскресенье – в день матча? Или уже после матча? То есть на предыгровой тренировке были все и все было ок? Это так зыбко работает система выявления заболевших и устранения заражения других?
Если так, то любой другой клуб РПЛ может выйти со здоровыми показателям на матч и обнаружить у себя внутри зараженного уже после матча, когда произошел его контакт со всей командой и соперниками? Звучит жутковато.
Или все проще? И Мурзагулов просто отрицал все инсайды на автомате, еще не зная официальной стратегии поведения клуба?
Кстати, Муразгулов выступил 20 июня. Газизов – в ночь с 22-го на 23-е. Почему такая пауза?
4. РПЛ и РФС знали?
В заявлении «Уфы» об этом ни слова. РПЛ и РФС тоже молчат. Хотя первые инсайды по заболевшему из «Уфы» появились еще до экстренного собрания РПЛ и РФС, после которого они выпустили то самое объяснение по кейсам «Ростова» и «Динамо». Так РПЛ и РФС знали? Если нет, то как они могли не знать? Если нет, то когда узнали? Если да, то почему молчали? Если да, то по какой официальной причине разрешили матч?
Отдельно: почему все объяснение исходит исключительно от самой «Уфы», а лига снова самоустранилась в тишину?
5. Все-таки: что за ведомство разрешило играть и можем ли мы ему доверять?
Кусок из заявления Газизова: «От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча».
Что за профильное региональное ведомство? И приняла ли РПЛ их рекомендации? Роскомнадзор в курсе (или это и было региональное отделение Роскомнадзора)? Снова – ни имен, ни фамилий, ни названий.
И еще. Насколько автономен клуб РПЛ в вопросах тестирования, выявления заболевания и лечения от региональной медицины? В случае с «Уфой» это не просто дежурный вопрос. В апреле ведущая клиника Башкортостана – республиканская клиническая больница им. Куватова в Уфе – стала крупнейшим очагом заражения в регионе: там произошла странная история, где врачи больницы обвиняли во всем главврача, а главврач ссылалась на некие распоряжения главного санитарного врача.
Точно ли клуб в регионе с таким бэкграундом должен опираться только предписания региональную медицину?
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В условиях, когда истории матчей «Сочи» – «Ростов» и «Краснодар» – «Динамо» напичканы резонансом, вопросами (почему ситуация одинаковая, решения – разные) и объяснениями чиновников, от которых становится еще непонятнее, и «Уфа», и РПЛ могли показать, что готовы к диалогу и открытости в непростой момент.
Вместо этого РПЛ просто молчит, а «Уфа» выпускает дежурный пресс-релиз спустя сутки после матча, где нет никаких имен и названий, а формулировки максимально размыты для вариативности трактования.
Как так?