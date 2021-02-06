Кокорин в Фиорентине
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Александр Кокорин
Фиорентина
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#Кокорин в Фиорентине #Футбол #Александр Кокорин #Фиорентина #Серия А

Кокорин дебютировал за «Фиорентину»

06 февраля, 00:17

Официальный сайт «Фиорентины»

Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» в 21-м туре Серии А, когда она встречалась с «Интером».

Кокорин вышел на замену на 73-й минуте вместо Влаховича. На тот момент счет в матче был 2:0 в пользу «Интера».

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января. Не дебютировал раньше, потому что ждал официального разрешения на работу.

Transfermarkt оценивает Кокорина в 4,5 миллиона евро. До «Фиорентины» он играл только в командах из России.

В сезоне-2020/21 Кокорин принадлежал «Спартаку». Он провел восемь матчей в РПЛ, забил два гола с пенальти и сделал ассист.

Кокорин не сыграет за «Фиорентину» против «Торино». Он еще не получил рабочую визу

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Барелла 31
Перишич 52
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