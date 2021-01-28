Кокорин не сыграет за «Фиорентину» против «Торино». Он еще не получил рабочую визу

«Фиорентина» и «Торино» встретятся в 20-м туре Серии А. Игра стартует 29 января в 22:45 по московскому времени.

Александр Кокорин не попал в официальную заявку на матч. Хотя уже подписал контракт с «Фиорентиной». 28 января Кокорин был на тренировке.

«РБ-Спорт» писал, что дело в рабочей визе. Именно она требуется для выступления за «Фиорентину». Кокорин пока тренируется в Италии по туристической.

Ожидается, что он попадет в заявку на игру «Фиорентины» и «Интера». Матч состоится 5 февраля.

«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина на русском языке