Александр Кокорин
Серия А
Футбол
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Кокорин не сыграет за «Фиорентину» против «Торино». Он еще не получил рабочую визу
час назад
«Фиорентина» и «Торино» встретятся в 20-м туре Серии А. Игра стартует 29 января в 22:45 по московскому времени.
Александр Кокорин не попал в официальную заявку на матч. Хотя уже подписал контракт с «Фиорентиной». 28 января Кокорин был на тренировке.
«РБ-Спорт» писал, что дело в рабочей визе. Именно она требуется для выступления за «Фиорентину». Кокорин пока тренируется в Италии по туристической.
Ожидается, что он попадет в заявку на игру «Фиорентины» и «Интера». Матч состоится 5 февраля.
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