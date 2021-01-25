Александр Кокорин
Серия А
Футбол
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь». Кокорин обратился к фанатам «Фиорентины»
33 минуты назад
В твиттере клуба появилась видеозапись с Кокориным. На ней он говорит:
«Привет. Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь. Forza Viola». То же самое Кокорин сказал на английском.
- Ранее клуб показал, что Кокорин вместе с семьей летел во Флоренцию.
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года. Она еще не подтвердила трансфер.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые