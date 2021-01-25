Александр Кокорин
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Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
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#Александр Кокорин #Футбол #Фиорентина #Серия А #Кокорин в Фиорентине

«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь». Кокорин обратился к фанатам «Фиорентины»

33 минуты назад

В твиттере клуба появилась видеозапись с Кокориным. На ней он говорит:

«Привет. Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь. Forza Viola». То же самое Кокорин сказал на английском.

  • Ранее клуб показал, что Кокорин вместе с семьей летел во Флоренцию.
  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года. Она еще не подтвердила трансфер.
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