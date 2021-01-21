Прошлым летом Александр Кокорин стал игроком «Спартака» – перешел из «Зенита» на правах свободного агента.

С того момента:

Кокорин сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два ассиста.

Он лечился от четырех повреждений. Transfermarkt говорит, что он восстанавливался в сумме 71 день и пропустил из-за этого 12 матчей «Спартака».

Сейчас 29-летний Александр Кокорин переходит в «Фиорентину». Первые инсайды об этом появились 20 января.

Теперь официально: «Фиорентина» договорилась со «Спартаком» о трансфере Кокорина. Он подпишет контракт на 3,5 года.

Кокорин подтвердил уход из «Спартака». Сказал, что осталось недопонимание с руководством