Александр Кокорин
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Кокорин в Фиорентине
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Фиорентина
Кокорин переходит в «Фиорентину»
час назад
Прошлым летом Александр Кокорин стал игроком «Спартака» – перешел из «Зенита» на правах свободного агента.
С того момента:
- Кокорин сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два ассиста.
- Он лечился от четырех повреждений. Transfermarkt говорит, что он восстанавливался в сумме 71 день и пропустил из-за этого 12 матчей «Спартака».
Сейчас 29-летний Александр Кокорин переходит в «Фиорентину». Первые инсайды об этом появились 20 января.
Теперь официально: «Фиорентина» договорилась со «Спартаком» о трансфере Кокорина. Он подпишет контракт на 3,5 года.
Кокорин подтвердил уход из «Спартака». Сказал, что осталось недопонимание с руководством
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