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#Александр Кокорин #Фиорентина #РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Серия А #Кокорин в Фиорентине

Кокорин переходит в «Фиорентину»

час назад

ФК «Спартак»

Прошлым летом Александр Кокорин стал игроком «Спартака» – перешел из «Зенита» на правах свободного агента.

С того момента:

  • Кокорин сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два ассиста.
  • Он лечился от четырех повреждений. Transfermarkt говорит, что он восстанавливался в сумме 71 день и пропустил из-за этого 12 матчей «Спартака».

Сейчас 29-летний Александр Кокорин переходит в «Фиорентину». Первые инсайды об этом появились 20 января. 

Теперь официально: «Фиорентина» договорилась со «Спартаком» о трансфере Кокорина. Он подпишет контракт на 3,5 года.

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#Кокорин в Фиорентине