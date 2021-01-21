Кокорин подтвердил уход из «Спартака». Сказал, что осталось недопонимание с руководством

Александр Кокорин провел последнюю тренировку в «Спартаке». Он переходит в «Фиорентину».

Кокорин 25 января пройдет медобследование в Риме. Он подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года

Кокорин подтвердил уход из «Спартака» в интервью «СЭ». Главные цитаты:

«Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже».

«Я поговорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно».

Кокорин рассказал, что покидает расположение «Спартака». Пройдет медобследование в «Фиорентине», а затем подпишет контракт.

Кокорин отыграл в «Спартаке» 10 матчей, в которых забил два гола. Оба – с пенальти. Он играл за клуб с августа 2020 года.