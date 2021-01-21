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Кокорин подтвердил уход из «Спартака». Сказал, что осталось недопонимание с руководством
час назад
Александр Кокорин провел последнюю тренировку в «Спартаке». Он переходит в «Фиорентину».
Кокорин 25 января пройдет медобследование в Риме. Он подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года
Кокорин подтвердил уход из «Спартака» в интервью «СЭ». Главные цитаты:
- «Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже».
- «Я поговорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно».
Кокорин рассказал, что покидает расположение «Спартака». Пройдет медобследование в «Фиорентине», а затем подпишет контракт.
Кокорин отыграл в «Спартаке» 10 матчей, в которых забил два гола. Оба – с пенальти. Он играл за клуб с августа 2020 года.
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