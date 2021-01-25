Александр Кокорин
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Кокорин в Фиорентине
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#Александр Кокорин #Футбол #Фиорентина #Серия А #Кокорин в Фиорентине

Первое интервью Кокорина в «Фиорентине»: назвал Флоренцию самым красивым городом в Европе и выбрал 91-й номер

4 часа назад

Александр Кокорин приземлился во Флоренции. «Фиорентина» еще не подтвердила трансфер, а Кокорин уже сделал обращение болельщикам и дал свое первое интервью клубному каналу:

Перевод главных фраз Кокорина:

1. «Я счастлив быть здесь. Я счастлив быть в Италии. У меня была нормальная дорога. Я поспал пару часов. Я готов».

2. «Я выбрал Флоренцию, потому что это самый прекрасный город в Европе. Тут хорошая команда с большой историей».

3. «Я приехал сюда вместе с семьей: с моей женой и моим сыном. Потому что мы семья».

4. «Я постараюсь показать свои лучшие качества и постараюсь забить много голов. Также я постараюсь помочь «Фиорентине» выиграть титулы».

5. «Да, у меня была фотография с Рибери. И это не единственный игрок, кого я знаю».

6. «Постараюсь взять 91-й номер. На спине будет «Кокорин».

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