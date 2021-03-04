«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену

«Фиорентина» и «Рома» закончили матч со счетом 1:2. Александр Кокорин появился со скамейки на 52-й минуте. На 60-й «Фиорентина» сравняла счет, но пропустила в конце матча.

Кокорин уже три раза выходил на замену в матчах Серии А. Пока он отметился в этих играх только желтой карточкой.

В шести последних матчах «Фиорентина» имеет одну победу. Она занимает 14-е место в таблице Серии А.

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером». Он перешел в клуб в зимнее трансферное окно.