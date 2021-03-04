Кокорин в Фиорентине
Серия А
Футбол
Александр Кокорин
Фиорентина
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
15 часов назад
«Фиорентина» и «Рома» закончили матч со счетом 1:2. Александр Кокорин появился со скамейки на 52-й минуте. На 60-й «Фиорентина» сравняла счет, но пропустила в конце матча.
Кокорин уже три раза выходил на замену в матчах Серии А. Пока он отметился в этих играх только желтой карточкой.
В шести последних матчах «Фиорентина» имеет одну победу. Она занимает 14-е место в таблице Серии А.
Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером». Он перешел в клуб в зимнее трансферное окно.
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