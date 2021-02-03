Бенито Муссолини
Серия А
политика
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#Бенито Муссолини #политика #Серия А

Правнук Муссолини перешел в молодежку «Лацио». Сам Муссолини был членом клуба и чуть его не уничтожил

03 февраля, 18:51

В «Лацио» за команду U-19 будет играть Романо Флориани Муссолини. Итальянский диктатор Бенито Муссолини – действительно его прадед.

Кто он такой

• Ему 18 лет, он – правый защитник.

• Тренер молодежки «Лацио» Мауро Бьянкесси не видит проблем из-за фамилии: «Никогда не разговаривал с его родителями. Единственное, что имеет значение, – заслуживает ли он играть. Больше ничего».

• Он добавил, что интенсивно работал два года с ним, и теперь это окупается. Бьянкесси нравится, что Муссолини хорошо учится в школе и развит интеллектуально, к тому же никогда ни на что не жаловался.

• «Комментировать нечего. Мой сын не хочет вмешательства в его личную жизнь или его выбор», – ответила мама игрока Алессандра Муссолини.

• Что говорит он сам: «В «Лацио» я не из-за фамилии Муссолини – здесь меня оценивают по игре».

• На сайте «Лацио» он числится под двумя фамилиями.

Скриншот с сайта «Лацио»

Кто его мама

Алессандра Муссолини – внучка Бенито Муссолини, она основала неофашистскую партию «Социальное действие» и придерживается ультраправых взглядов.

• Она – племянница известной актрисы Софи Лорен.

• Бывшая фотомодель и актриса (эпизодическая роль в фильме «Необычный день», который был номинирован на «Оскар»). Выпускала музыкальный альбом в 1980-х.

• Была депутатом Европарламента в 2010-х, но покинула политику, проиграв выборы в 2019-м.

• В том же году она гневно отреагировала на баннер фанатов «Селтика» с повешенным Муссолини на матче Лиги Европы с «Лацио» – это был их ответ на шествие итальянских болельщиков с фашистским приветствием.

Как Муссолини влиял на футбол в Италии

Бенито Муссолини был лидером Национальной фашистской партии, с 1922 по 1943-й год возглавлял страну в качестве премьер-министра. Летом 1943-го после вторжения союзных войск на территорию Италии Муссолини был отстранен от власти и казнен через два года.

По отношению к футболу известно, что:

  • При нем в Италии прошел второй в истории чемпионат мира по футболу. Италия его и выиграла.
  • Муссолини не был фанатом футбола, но иногда ходил на матчи.
  • У него было удостоверение члена клуба «Лацио».
  • Два его старших сына болели за «Лацио», а младший – за «Рому».

Муссолини не болел за «Лацио»

Хотя это очень популярная точка зрения. Во время фашистского режима в Италии часто происходили слияния клубов – так была образована и «Рома», объединившая в себе сразу несколько команд. Туда же едва не угодил и «Лацио» – не дал этому случиться вице-президент Джорджио Ваккаро.

Алексей Логинов в тексте для Sports.ru привел слова исследователя Стефано Греко: «Бенито Муссолини не был «лациале». Он никогда не был ни «лациале», ни «романистой». Его крайне редко видели на стадионах, а если он и приходил, то почти всегда на матчи «Ромы», о чем свидетельствует множество фотографий».

Существует мнение, что Муссолини болел за «Болонью», но этому нет прямых доказательств. И уж точно нет речи о том, что какой-либо из команд Муссолини был предан фанатично.

Ультраправыми взглядами известны фанаты «Лацио», историй масса – от фашистского жеста Паоло Ди Канио в 2005 году в дерби с «Ромой» до провокационных стикеров с образом еврейской девушки Анны Франк, убитой в концлагере. Но ультраправыми они стали гораздо позже, когда сам Муссолини уже давно умер.

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