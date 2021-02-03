Правнук Муссолини перешел в молодежку «Лацио». Сам Муссолини был членом клуба и чуть его не уничтожил

В «Лацио» за команду U-19 будет играть Романо Флориани Муссолини. Итальянский диктатор Бенито Муссолини – действительно его прадед.

Кто он такой

• Ему 18 лет, он – правый защитник.

• Тренер молодежки «Лацио» Мауро Бьянкесси не видит проблем из-за фамилии: «Никогда не разговаривал с его родителями. Единственное, что имеет значение, – заслуживает ли он играть. Больше ничего».

• Он добавил, что интенсивно работал два года с ним, и теперь это окупается. Бьянкесси нравится, что Муссолини хорошо учится в школе и развит интеллектуально, к тому же никогда ни на что не жаловался.

• «Комментировать нечего. Мой сын не хочет вмешательства в его личную жизнь или его выбор», – ответила мама игрока Алессандра Муссолини.

• Что говорит он сам: «В «Лацио» я не из-за фамилии Муссолини – здесь меня оценивают по игре».

• На сайте «Лацио» он числится под двумя фамилиями.