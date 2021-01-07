Кто все эти люди, которые захватили Капитолий после митинга Трампа. Как они зашли? Что творили внутри?
6 января Дональд Трамп проводил в Вашингтоне акцию «Марш за спасение Америки». Это митинг, на котором собрались несколько тысяч сторонников Трампа. Параллельно проходило заседание, где планировалось утверждение президентом Джо Байдена. В итоге Конгресс США утвердил Байдена президентом, но только на следующий день.
На митинге Трамп рассказал о несогласии с результатами выборов. «Штурмуем Капитолий», – ответили люди на завершение его речи. Несколько тысяч сразу пошли к зданию Капитолия. В столкновениях с полицией погибли четыре человека. Членов Конгресса эвакуировали с заседания, когда туда прорвались посторонние. Джо Байден назвал ситуацию мятежом.
Полиция выбивала людей из Капитолия с помощью дымовых гранат. CNN пишет, что безопасно обезврежены несколько самодельных бомб, которые находились в здании Капитолия и рядом с ним. Сейчас в Вашингтоне действует чрезвычайное положение: новый указ продлевает его на 15 дней. Мэр города опасается экстремистов, которые были вместе с протестующими.
Сам митинг Трампа изначально проходил мирно. Time пишет, что там собрались политические активисты, многие приехали из других штатов. 34-летняя Кира Иннис назвала себя консервативным политическим активистом. Кристи Николсон рассказала причину, почему она там: «Я приехала, чтобы мой голос был услышан. Президент Трамп выиграл честно».
Звездой вокруг митинга стала 28-летняя Лиза Хейс – женщина в бальном платье из белого тюля. На нем были наклейки в виде бюллетеней с пометками «украдено». Хейс рассказывала журналистам: «Я – это выборы 2020 года». Один из людей позже подшутил над нарядом Хейс в твиттере: «Красивое платье для старта революционной борьбы».
Часть толпы пошла на штурм Капитолия. В ней были люди с оружием и хулиганы, которые били стекла. Полиция мешала, но толпа взяла количеством. Некоторые люди попали внутрь вообще без всякого сопротивления, а потом спокойно вышли обратно.
Вошел в Капитолий и Ник Окс – основатель организации Proud Boys Hawaii. Окс пропагандирует правые взгляды, пробовал себя в журналистике. В интервью CNN он сказал, что без проблем зашел в здание Капитолия: «Там были тысячи людей. Меня никто не останавливал и не допрашивал». Окс рассказал, что не ходил по кабинетам – просто выполнял журналистский долг.
И фотографировался с сигаретой внутри:
CNN выяснил, что в Капитолии был ультраправый активист Тим Гионет. Он 25 минут вел трансляцию прямо изнутри здания. Пользователи писали в комментариях, что людям надо повесить всех конгрессменов. Гионет продвигает превосходство белых людей. Во время пандемии он не соблюдал меры безопасности и преследовал людей, которые носят маски.
The Washington Post пишет, что застреленная в Капитолии женщина – Эшли Бэббит. Ей 35, жила в Калифорнии, ветеран ВВС. Была в Афганистане и Ираке, ездила в Катар и Кувейт. О ее смерти во рассказал бывший муж Тимоти Макэнти. Он же описывал ее жизнь: «Она никогда не боялась высказывать свое мнение. Митинг был для нее способом сделать это».
Пострадавшие, смерти, слезоточивый газ, дымовые гранаты – все это было, но некоторые вели себя мирно. Футболистка Меган Рапино раскритиковала действия полиции внутри Капитолия: «Этот офицер полиции делает селфи с террористом, который штурмовал здание Капитолия».
Один из сторонников Трампа прошел в кабинет спикера Нэнси Пелоси. В нем опознан активист Ричард Барнетт. Тот был одним из активных участников другого митинга, который проходил в ноябре. Барнетту 60 лет. Он взял со стола Пелоси именной конверт, который потом всем показывал. Говорит, что не крал – оставил четвертак на ее столе.
В Капитолий прорвался 32-летний Джейк Анджели – сторонник теории заговора QAnon. Она зародилась в 2017 году. По ней утверждается, что правительство контролируется чиновниками-педофилами. Трамп должен всех арестовать. Известный лозунг QAnon – чиновники совращают младенцев. Со временем QAnon стала сборником вообще всех теорий вокруг правительства США.
На митинге в поддержку Трампа были несколько сторонников теории QAnon. Один из них отказался называть журналистам свою фамилию, но подтвердил: пришел поддержать Трампа. Анджели – известный персонаж. Он постоянно приходит на митинги против Байдена и в поддержку Трампа. Использует костюм викинга на каждом подобном мероприятии.
Рядом с Капитолием был Дэвид Вуд. Ему 56 лет, играл в шести командах НБА. В Европе известен по выступлению за «Барселону». Вуд был у стен Капитолия вместе с другими людьми, сам вел себя мирно. Marca пишет, что он фактически транслировал в соцсетях весь процесс прорыва. Позже Вуд сказал, что пришел туда для молитвы. Он считается ярым сторонником Трампа.