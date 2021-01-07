Кто все эти люди, которые захватили Капитолий после митинга Трампа. Как они зашли? Что творили внутри?

6 января Дональд Трамп проводил в Вашингтоне акцию «Марш за спасение Америки». Это митинг, на котором собрались несколько тысяч сторонников Трампа. Параллельно проходило заседание, где планировалось утверждение президентом Джо Байдена. В итоге Конгресс США утвердил Байдена президентом, но только на следующий день.

На митинге Трамп рассказал о несогласии с результатами выборов. «Штурмуем Капитолий», – ответили люди на завершение его речи. Несколько тысяч сразу пошли к зданию Капитолия. В столкновениях с полицией погибли четыре человека. Членов Конгресса эвакуировали с заседания, когда туда прорвались посторонние. Джо Байден назвал ситуацию мятежом.

Полиция выбивала людей из Капитолия с помощью дымовых гранат. CNN пишет, что безопасно обезврежены несколько самодельных бомб, которые находились в здании Капитолия и рядом с ним. Сейчас в Вашингтоне действует чрезвычайное положение: новый указ продлевает его на 15 дней. Мэр города опасается экстремистов, которые были вместе с протестующими.