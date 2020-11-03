Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа

Дональд Трамп – самый критикуемый президент США внутри США. Кажется, против него вообще все. Но это не так. У него есть сторонники даже среди публичных персон. Вот небольшой список тех, кто открыто занял очень непопулярную и осуждаемую позицию и поддержал Трампа в 2020 году.

Дэйна Уайт – президент UFC, который сделал бои ММА одним из главных шоу современности. Давно поддерживает Трампа, называет его другом и выступает на съездах республиканцев. Еще важный факт – в начале нулевых бои UFC проходили в казино-отелях Трампа.

«Я хорошо знаю бойцов. Дональд Трамп – боец, который будет сражаться за страну».

Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю

Майк Тайсон – легенда бокса со сложными и долгими отношениями с Трампом. Он в 1988-м организовал ему бой с Майклом Спиксом. Трамп поддерживал Тайсона, когда он был осужден за изнасилование. А сейчас в интервью уже Тайсон респектует президенту:

«Он помогает моей семье так, как не делает ни один другой президент»

Колби Ковингтон – любимый боец UFC Дональда Трампа. Был у него на приеме в Белом доме и даже пытался поцеловать руку Трампа.