Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
Дональд Трамп – самый критикуемый президент США внутри США. Кажется, против него вообще все. Но это не так. У него есть сторонники даже среди публичных персон. Вот небольшой список тех, кто открыто занял очень непопулярную и осуждаемую позицию и поддержал Трампа в 2020 году.
Дэйна Уайт – президент UFC, который сделал бои ММА одним из главных шоу современности. Давно поддерживает Трампа, называет его другом и выступает на съездах республиканцев. Еще важный факт – в начале нулевых бои UFC проходили в казино-отелях Трампа.
«Я хорошо знаю бойцов. Дональд Трамп – боец, который будет сражаться за страну».
Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю
Майк Тайсон – легенда бокса со сложными и долгими отношениями с Трампом. Он в 1988-м организовал ему бой с Майклом Спиксом. Трамп поддерживал Тайсона, когда он был осужден за изнасилование. А сейчас в интервью уже Тайсон респектует президенту:
«Он помогает моей семье так, как не делает ни один другой президент»
Колби Ковингтон – любимый боец UFC Дональда Трампа. Был у него на приеме в Белом доме и даже пытался поцеловать руку Трампа.
Стивен Болдуин – актер («Подозрительные лица»). Поддерживал команду Трампа ретвитами, говорил, что любит президента за честность. Но недавно Болдуин свой твиттер удалил.
Lil Pump – звезда кодеинового рэпа про успех и богатство. Не любит Байдена (сказал в инстаграм-трансляции «***[к черту] сонного Джо!») и вместе с Трампом выступил на избирательном митинге. Хотя Трамп, представляя его, ошибся с именем и назвал Пампа «Литл Пимпом» («Маленький сутенер»).
Lil Wayne – идол южного хип-хопа. Недавно встречался с Трампом, обсуждал его «платиновый план», который должен финансово помочь темнокожему населению.
Антонио Сабато – актер и фотомодель. Говорит, что из-за своих взглядов лишился работы. Но верит, что Трампа вновь переизберут, ведь страна при нем делает «фантастические успехи».
Розанна Барр – звезда ситкома «Розанна», который руководство ABC закрыло после того, как она сравнила в твиттере советницу Обамы с персонажем из «Планеты обезьян». Но Барр говорит, что она и Трамп не расисты.
Хершер Уокер – бывший игрок НФЛ, сейчас бизнесмен. Давно дружит с Трампом, поддерживает его на митингах.
Вилли Робертсон – основатель реалити-шоу «Утиная династия», где американская семья раскручивает бизнес. Говорит, что у Трампа есть два главных качества – успех и сила.
Джек Никлаус – главная звезда гольфа 70-х. Называет Трампа «самым разносторонним президентом в истории, который готов помочь всем слоям населения».
Кид Рок – рок-звезда начала нулевых, бывший муж Памелы Андерсон. Поддерживает Трампа в соцсетях, играл с ним в гольф.
Джеймс Вудс – актер («Однажды в Америке», «Казино»). Называет Трампа тщеславным и грубым человеком, но не знает, кто сильнее бы любил Америку.
Кэрри Прежан – мисс Калифорния-2009. Консультирует движение «Женщины за Трампа».
Линнетт Хардуэй и Рошель Ричардсон – видеоблогеры, которые восемь лет назад поддерживали движение Black Lives Matter. Но в последние годы боготворят Трампа и были уволены с Fox News за то, что поддерживали теории заговора о коронавирусе.
Джон Войт – обладатель «Оскара» как актер второго плана, звезда сериала «Рэй Донован», отец Анджелины Джоли. Призвал голосовать за Трампа, чтобы «он продолжил нести факел свободы».
Элизабет Хассельбек – телеведущая скандального ток-шоу «Взгляд». Говорит, что во время пандемии чувствует уверенность только из-за действий Трампа.
Кори Ладжои – гонщик NASCAR. Разукрасил свою машину, поддерживая избирательную кампанию Трампа.