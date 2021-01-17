Как Белоруссия теряет ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется
Минск уже принимал ЧМ в 2014-м. Тогда его смотрел новый лидер белорусского хоккея
Белоруссия и Латвия подавали совместную заявку на ЧМ-2021. Их единственным соперником была Финляндия. Голосование проходило в 2017 году, когда ситуация в мире выглядела стабильной. Заявка с участием Белоруссии победила с отрывом в три голоса. Тогда IIHF решила, что ЧМ-2021 совместно примут Минск и Рига. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии.
Даты проведения ЧМ-2021: 21 мая – 06 июня. Президент IIHF Рене Фазель несколько раз подтвердил, что на турнир уже никак не повлияет мировая ситуация с коронавирусом. Он точно пройдет, но почти наверняка игры будут без зрителей на трибунах. На чемпионат мира квалифицировались 16 команд. Сборная Белоруссии попала в группу А, где сыграет с Россией.
Для Белоруссии турнир важен и со стороны популяризации хоккея. Минское «Динамо» – базовый клуб сборной. И он наконец-то борется за попадание в плей-офф КХЛ. Еще у страны появился талантливый звездный игрок. 22-летний Егор Шарангович сначала тащил «Динамо», а потом уехал в НХЛ. Там дебютировал и забросил победную шайбу уже во втором матче за «Нью-Джерси».
В 2014 году в Белоруссии уже проходил чемпионат мира. Тогда его единолично принимал Минск. Сборная Белоруссии дошла до четвертьфинала, а Россия победила на турнире. Шарангович рос на тех матчах и смотрел их с трибуны: «Это был настоящий праздник, фантастическая атмосфера. Что может быть лучше, чем сыграть на таком уровне на родном льду?»
На официальном сайте IIHF до сих пор нет календаря ЧМ-2021. В разделе расписания написано, что оно будет объявлено осенью 2020 года. Напоминаем: наступил 2021-й. Такая задержка вызвана сомнениями в нормальном проведении чемпионата. IIHF до сих пор не подтвердила, что ЧМ состоится в Белоруссии. Последние события доказывают: матчей в Минске вообще не будет.
Протесты в Белоруссии влияют на ЧМ. Хотя Фазель продвигал идею, что спорт вне политики
Мы подробно рассказывали о протестах в Белоруссии в нескольких материалах. Пик был в августе-сентябре, тогда же пошли первые слухи о возможном переносе чемпионата мира из Белорусии. Латвия выразила нежелание проводить с Белоруссией совместный чемпионат мира. Фазель в ответ показал жесткую позицию: IIHF не переносит турниры по политическим причинам.
Сама возможность переноса турнира – дополнительная проблема для IIHF. Не все страны вообще хотят проводить у себя крупный турнир во время пандемии коронавируса. Поэтому Фазель постоянно оттягивал решение о переносе. Добавлял огня и Александр Лукашенко. Президент Белоруссии сам любит хоккей, поэтому называл позором возможный перенос турнира.
Совсем плохо получилось в январе. Фазель съездил в Белоруссию, где встретился с Лукашенко. На сайте IIHF позже появился большой материал с ответами на вопросы о чемпионате мира в Белоруссии. Там расписано, что первым вариантом остается проведение турнира по действующему контракту. Единственный важный момент – обстановка должна налаживаться.
Материал вышел 13 января, а Фазель потом говорил противоположные вещи. Вот фрагмент его интервью для sportschau.de о возможности проведения чемпионата мира в Белоруссии: «Очень сложно, очень сложно. Я почти точно могу сказать, что должно произойти чудо. Мы, конечно, не примем такое важное решение на эмоциях. Мне все еще нужно немного отдохнуть».
Поездка Фазеля в Белоруссию повлияла на репутацию IIHF. Представители других стран критикуют его за сам факт переговоров о проведении чемпионата мира. В ответ Фазель снимает с себя ответственность: «Итоговое решение буду принимать не я, его примет совет. Им предстоит принять решение, а моя задача сейчас – дать им понять, какова реальная ситуация в Белоруссии».
IIHF потеряет деньги, если ЧМ пройдет в Белоруссии. Отказ спонсоров важнее протеста федераций
Все последние месяцы раскручивается протест вокруг проведения чемпионата мира в Минске. Фазель нервничает и меняет решение не просто так. Ему постоянно долетают сообщения от представителей других стран. Основная суть всегда одна: в Белоруссии нарушаются права человека, поэтому проведение турнира там невозможно.
Жесткую позицию занимает Дания. Директор хоккейного союза Ульрик Ларсен намекнул, что сборная не выйдет на матчи чемпионата мира в Белоруссии: «Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране. До этого наши игроки уже критиковали проведение ЧМ в Минске».
Со стороны США и Германии против ЧМ в Минске выступали представители правительства, от Финляндии высказывалась премьер-министр Санна Марин. На встречу с Фазелем ездил президент ФХР Владислав Третьяк. Его визит стал ответом на слухи о возможном проведении ЧМ в Санкт-Петербурге. Третьяк прояснил: все в силе, чемпионат мира пройдет в Белоруссии.
Сейчас Фазель рассказывает, что на IIHF оказывается публичное давление. Вбросы от представителей разных стран влияют на организацию меньше, чем позиция спонсоров. Skoda и Nivea официально отказались от спонсирования чемпионата мира, если он пройдет в Белоруссии. Это ключевые спонсоры для IIHF во время проведения крупных турниров.
IIHF не хочет терять деньги, поэтому даст ответ уже в ближайшие дни. Пока известно, что Латвия не отказывается от проведения матчей. Есть вариант с проведением минских игр в Дании – она сама предложила IIHF стать хозяйкой турнира. Еще одна возможность – Словения. Даже Россия еще может забрать себе матчи чемпионата мира. Но Минск уже не в приоритете.