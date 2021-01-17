Как Белоруссия теряет ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется

Минск уже принимал ЧМ в 2014-м. Тогда его смотрел новый лидер белорусского хоккея

Белоруссия и Латвия подавали совместную заявку на ЧМ-2021. Их единственным соперником была Финляндия. Голосование проходило в 2017 году, когда ситуация в мире выглядела стабильной. Заявка с участием Белоруссии победила с отрывом в три голоса. Тогда IIHF решила, что ЧМ-2021 совместно примут Минск и Рига. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии.

Даты проведения ЧМ-2021: 21 мая – 06 июня. Президент IIHF Рене Фазель несколько раз подтвердил, что на турнир уже никак не повлияет мировая ситуация с коронавирусом. Он точно пройдет, но почти наверняка игры будут без зрителей на трибунах. На чемпионат мира квалифицировались 16 команд. Сборная Белоруссии попала в группу А, где сыграет с Россией.

Для Белоруссии турнир важен и со стороны популяризации хоккея. Минское «Динамо» – базовый клуб сборной. И он наконец-то борется за попадание в плей-офф КХЛ. Еще у страны появился талантливый звездный игрок. 22-летний Егор Шарангович сначала тащил «Динамо», а потом уехал в НХЛ. Там дебютировал и забросил победную шайбу уже во втором матче за «Нью-Джерси».