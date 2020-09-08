Главный фанат Лукашенко – новый босс белорусского хоккея. Это он пил водку из горла под песню «Саня останется с нами»
Генеральный директор хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Басков часто появляется в новостях о белорусских протестах как один из самых активных сторонников Александра Лукашенко. Только за последний месяц:
- Агитировал сплотиться вокруг Лукашенко.
- Минское «Динамо» на официальном сайте призвало голосовать за Лукашенко.
- Поучаствовал в провластном автопробеге «За Беларусь».
- Попал на видео, где пил из бутылки с этикеткой водки «Президент» под песню «Саня останется с нами».
- Во время массовых протестов заявил о полной поддержке курса Лукашенко.
Басков тренирует команду Лукашенко, воспитывал его сына Колю и дарил икону
Басков и Лукашенко познакомились еще в середине 1990-х. Басков был хоккейным вратарем. «Тогда президент впервые начал выходить на лед, а я был одним из старших вратарей школы «Юности», поэтому меня и Леню Гришукевича подключали к тренировкам. После этого началась моя профессиональная карьера, но в отпуске для поддержания формы я играл за команду президента, где меня уже все знали».
Басков 12 лет выступал за белорусские хоккейные команды, позже – занимался тренерской работой. За последние несколько лет он:
- Стал генеральным директором ХК «Динамо-Минск».
- Стал заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси.
- Также стал Членом исполкома Национального олимпийского комитета.
- Получил место в совете директоров БСБ-Банка.
В любительских соревнованиях по хоккею команда президента выиграла 11 из 13 республиканских турниров.
Басков играл за команду Лукашенко, а потом стал ее главным тренером. Также он тренировал Николая Лукашенко – младшего сына. «Развитие Николая — это моя гордость, потому что это единственный воспитанник, которого я вел с шести лет и до самого выпуска. Он начал с самых азов, но, тренируясь два раза в неделю, в какой-то момент времени выглядел лучше, чем его одногодки, занимающиеся в хоккейных школах. Он мог бы стать сильным спортсменом».
У Лукашенко есть традиция – после каждой тренировки он дарит двум лучшим игрокам шоколадку «Президент» с личной подписью на ней. «Можно сказать, воюем за эти шоколадки», – как-то прокомментировал Басков. «Люди по-разному воспринимают информацию. Я тогда просто в шутливой форме сказал», – добавил он позже после критики фанатов минского «Динамо»:
Вот что говорил Басков об отношении президента к нему: «Я все время чувствовал какую-то аккуратную опеку с его стороны. Всегда какой-то правильный совет, какая-то словесная поддержка, какая-то критика, заставляющая задуматься или поменять свое мнение. Может, это прозвучит громко, но для меня это была какая-то отцовская забота. Я чувствовал это особенно остро, так как рос без отца.
Какие запоминающиеся подарки? Были благодарности, медали, часы. Когда-то моя мама, очень верующий человек, попросила передать президенту икону. Он был очень воодушевлен и несколько лет назад на какой-то праздник подарил икону мне».
У Баскова есть доля в скандальном заводе под Брестом. Сейчас он единственный кандидат на выборах президента ФХБ
Отдельная история – с аккумуляторным заводом под Брестом, против строительства которого выступили жители Бреста и нескольких деревень района. Он был построен, но так и не заработал – граждане считают, что это предприятие угрожает их здоровью.
В конце мая 2020 года Басков получил там долю в 15%. На встрече с протестующими он сказал, что под Брестом живут родители жены, приезжают его дети, поэтому он тоже заинтересован в экологическом соответствии.
Лукашенко так комментировал проблему с заводом: «Да плевать по большому счету я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем. Но это завод, который у нас может быть. Почему? Аккумуляторами все пользуемся. А где берем их? На Западе. А это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе».
На встрече Баскова с активистами в Бресте часть из них демонстративно ушла. Лукашенко пообещал решить вопрос при помощи местного референдума: «Как решите, так и будет. Я вам это гарантирую. Я вам просто обещаю. Я буду занимать нейтральную позицию».
Референдум пока так и не состоялся.
Сложности продолжаются и в спортивной сфере. Стартовый матч нового сезона КХЛ «Динамо» должно было провести дома против «Йокерита». Финская пресса сообщила об угрозах в адрес хоккеистов перед игрой. «Мы со своей стороны убеждали представителей «Йокерита», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно», – говорил Басков.
В итоге «Йокерит» так и не прилетел в Минск, получив техническое поражение 0:5 и штраф. Через два дня «Динамо» приняло «Барыс», еще через два – «Салават Юлаев». Матчи прошли без скандалов, но был один эпизод. По информации одного из лидеров бойкотирующего матчи из-за ситуации в Белоруссии фан-клуба «Динамо», людей на фанатской трибуне заменили представители МЧС в клубной форме.
9 сентября Федерация хоккея Белоруссии выберет нового председателя. Предыдущий – Геннадий Савилов – ушел в отставку.
Срок подачи заявок истек 4 сентября, зарегистрирован был лишь один кандидат – Дмитрий Басков. В августе он уже исполнял обязанности главы Федерации хоккея.
Если за Лукашенко - то только из горла.