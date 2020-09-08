Главный фанат Лукашенко – новый босс белорусского хоккея. Это он пил водку из горла под песню «Саня останется с нами»

Вот что говорил Басков об отношении президента к нему: «Я все время чувствовал какую-то аккуратную опеку с его стороны. Всегда какой-то правильный совет, какая-то словесная поддержка, какая-то критика, заставляющая задуматься или поменять свое мнение. Может, это прозвучит громко, но для меня это была какая-то отцовская забота. Я чувствовал это особенно остро, так как рос без отца.

Какие запоминающиеся подарки? Были благодарности, медали, часы. Когда-то моя мама, очень верующий человек, попросила передать президенту икону. Он был очень воодушевлен и несколько лет назад на какой-то праздник подарил икону мне».

У Баскова есть доля в скандальном заводе под Брестом. Сейчас он единственный кандидат на выборах президента ФХБ

Отдельная история – с аккумуляторным заводом под Брестом, против строительства которого выступили жители Бреста и нескольких деревень района. Он был построен, но так и не заработал – граждане считают, что это предприятие угрожает их здоровью.

В конце мая 2020 года Басков получил там долю в 15%. На встрече с протестующими он сказал, что под Брестом живут родители жены, приезжают его дети, поэтому он тоже заинтересован в экологическом соответствии.