Глава белорусской легкой атлетики покритиковал Лукашенко, назвал себя предателем и попал в больницу с нервным срывом
В Белоруссии продолжаются протесты против результатов недавних выборов президента. 21 августа возникла история с председателем Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадимом Девятовским.
Раньше Девятовский поддерживал действующего президента Александра Лукашенко, о чем и писал в фейсбуке, реагируя, например, на его речь в начале августа.
А 21 августа появился такой пост:
Взлом? Девятовский опроверг это дважды.
В интервью «Трибуне»: «Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче».
В интервью «Прессболу»: «Я ему, естественно, верил. Он же тоже человек. Скотина я, на самом деле… Он же верил мне, он всегда говорил — не предавай. Ужасно… Я же его не предавал до последнего… Но я не могу понять, почему я… Я ведь, действительно, ему поверил. Тогда почему я не мог вечером, как все, пойти, почему не мог спросить… Получается, я его предал, да? Получается, я предал свой принцип.
В этом и был тяжелый выбор. То, что я не хотел его предавать. И мне действительно ничего не надо было от него. Я видел, как он искренне переживал за страну. Но лучше позже… То, что было раньше, конечно… Я ведь, действительно, не мог беспорядки поддерживать… Я никогда не был за насилие, никогда! Для меня это тяжелый выбор».
Вот что рассказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева:
«История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющийся в нашем распоряжении информации, председатель белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Предварительно ему диагностирован нервный срыв. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фэйсбуке Девятовский сделал под давлением».
Вадим Девятовский – бывший спортсмен, метатель молота. Он – призер Олимпиады-2008 (серебро), чемпион мира и Европы. С 2014 года – председатель БФЛА.
В Белоруссии почти две недели протестуют против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа в Белоруссии. По официальным данным, Александр Лукашенко победил с результатом 80%. Протестующие этот итог не признали.