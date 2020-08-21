Глава белорусской легкой атлетики покритиковал Лукашенко, назвал себя предателем и попал в больницу с нервным срывом

Взлом? Девятовский опроверг это дважды.

В интервью «Трибуне»: «Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче».

В интервью «Прессболу»: «Я ему, естественно, верил. Он же тоже человек. Скотина я, на самом деле… Он же верил мне, он всегда говорил — не предавай. Ужасно… Я же его не предавал до последнего… Но я не могу понять, почему я… Я ведь, действительно, ему поверил. Тогда почему я не мог вечером, как все, пойти, почему не мог спросить… Получается, я его предал, да? Получается, я предал свой принцип.

В этом и был тяжелый выбор. То, что я не хотел его предавать. И мне действительно ничего не надо было от него. Я видел, как он искренне переживал за страну. Но лучше позже… То, что было раньше, конечно… Я ведь, действительно, не мог беспорядки поддерживать… Я никогда не был за насилие, никогда! Для меня это тяжелый выбор».