«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина
Прямо сейчас оппозиция в Белоруссии продвигает лозунг «Жыве Беларусь!». При этом «Медуза» писала, что его использует официальная газета белорусского парламента. К оппозиции этот лозунг перешел в середине 2000-х: из-за него людей даже судили по административным статьям.
В августе 2020-го «Жыве Беларусь!» – символ протеста. Им пользуются все, кто выступает за перемены в Белоруссии. Так кричат и пишут люди в самой Белоруссии, а в других странах через него выражают поддержку белорусским жителям.
Теперь высказывание «Жыве Беларусь!» дошло и до российского футбола. Все началось с матча «Спартака» и «Ахмата». Журналист Сергей Егоров опубликовал фото баннера на трибуне «Спартака». Слова там: «Жыве Беларусь!»
Илья Шкурин официально отказался от игры за сборную Белоруссии, пока Александр Лукашенко остается президентом. В игре с «Тамбовом» Шкурин вышел на замену и забил победный гол. Сразу после этого фанаты ЦСКА поддержали его словами «Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» – так фанаты устроили перекличку на матче «Динамо» и «Ротора». С 2019 года в «Роторе» работает белорусский тренер Александр Хацкевич. Он приехал в Россию из чемпионата Украины, а до этого даже возглавлял сборную Белоруссии.
В чемпионате Белоруссии такие переклички были еще в начале августа. Особенно заметно было на игре «Шахтера» из Солигорска и брестского «Динамо». Она проходила 6 августа, а еще через пару дней завершился 21-й тур. Матчи следующего тура перенесены на 21-23 августа.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Предварительные официальные данные такие: Александр Лукашенко победил с результатом 80%. Жители Белоруссии такой итог не признают: они вышли на массовые протесты, которые продолжаются почти неделю.