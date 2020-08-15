«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина

Прямо сейчас оппозиция в Белоруссии продвигает лозунг «Жыве Беларусь!». При этом «Медуза» писала, что его использует официальная газета белорусского парламента. К оппозиции этот лозунг перешел в середине 2000-х: из-за него людей даже судили по административным статьям.

В августе 2020-го «Жыве Беларусь!» – символ протеста. Им пользуются все, кто выступает за перемены в Белоруссии. Так кричат и пишут люди в самой Белоруссии, а в других странах через него выражают поддержку белорусским жителям.

Теперь высказывание «Жыве Беларусь!» дошло и до российского футбола. Все началось с матча «Спартака» и «Ахмата». Журналист Сергей Егоров опубликовал фото баннера на трибуне «Спартака». Слова там: «Жыве Беларусь!»