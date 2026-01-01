Александр Лукашенко

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Хоккей
Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею
#политика
Олимпиада 2020
МОК не признал сына Лукашенко новым главой олимпийского комитета Белоруссии
#Виктор Лукашенко
Волейбол
Четыре белорусских волейболиста отказались играть за сборную, пока не уйдет Лукашенко
#Александр Лукашенко
Хоккей
Бывший хоккеист Мелешко заразился коронавирусом. 11 апреля он играл вместе с Лукашенко
#коронавирус
Хоккей
Команда Лукашенко выиграла любительский чемпионат по хоккею
#Александр Лукашенко
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Материалы
Как Белоруссия потеряла ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется
#ЧМ-2021
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Главный фанат Лукашенко – новый босс белорусского хоккея. Это он пил водку из горла под песню «Саня останется с нами»
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#Дмитрий Басков
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Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)
#политика
В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается
#Чемпионат Белоруссии
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