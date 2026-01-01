Александр Лукашенко

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Как Белоруссия потеряла ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется
#ЧМ-2021
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Главный фанат Лукашенко – новый босс белорусского хоккея. Это он пил водку из горла под песню «Саня останется с нами»
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#Дмитрий Басков
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Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)
#политика
В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается
#Чемпионат Белоруссии
Лукашенко и футбол: закончил из-за травмы колена, ночами зашивал мячи, теперь всех критикует
#Александр Лукашенко