Лукашенко и футбол: закончил из-за травмы колена, ночами зашивал мячи, теперь всех критикует
Спортивные увлечения в жизни президента Белоруссии Александра Лукашенко связаны с футболом, хотя сейчас его часто видят на льду. «Это моя первая профессия, в хоккей я играю по несчастью, а вообще я футболист. Но – травма колена, и мне пришлось заниматься хоккеем», – рассказывал Лукашенко в 2016 году. Тренировать тело он не прекращает и сейчас: может пробежать за утро 15 километров.
В 2014 году Лукашенко делали операцию на травмированном колене, когда он повредил его во время хоккейного матча. Еще раньше Лукашенко тоже переносил операцию на колене – как раз в момент смены любимого вида спорта. Заниматься футболом в детстве ему мешали не только травмы – не хватало денег. Поэтому Лукашенко ночами зашивал мячи, чтобы на следующий день пойти с ними на поле.
Он в подробностях рассказывал о своей травме – говорил, что на операции ему вырезали половину колена. Из-за этого стало тяжело прыгать даже на мягком поле. «Еще в молодости глубокой я хорошо играл в футбол. Я бежал к правому краю и начинал подавать мяч на ворота, ну, как обычно, и упал на левое колено. На всей этой бешеной скорости я упал на левое колено, подвернул левую ногу и повредил мениск», – объяснял Лукашенко.
Футбол – его любимый вид спорта даже после этой травмы. Отсюда и жесткая критика футболистов при любых неудачах. Вот подборка жестких цитат Лукашенко:
- О состоянии футбола в Белоруссии: «Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо».
- О вкладе известных футболистов в развитие спорта: «Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране. Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят».
- Об ответственности за развитие футбола: «Я просто хочу построить наш разговор с вопроса, стыдно ли вам за то состояние футбола, которое мы сегодня имеем в стране. Наверное, должно быть стыдно».
Отдельно Лукашенко подстегивает белорусскую сборную: «Вышли против немцев. 0:4, помните? У всех две руки, две ноги, голова. Посмотрев первый тайм, стало ясно, что проиграли еще до игры. Слушайте, чем мы от Хорватии отличаемся, которая в финале играла на ЧМ? Второе место хорваты заняли. Ладно, Франция – можно говорить, что там у них условия. Но вот они, хорваты. Россияне все проваливали – на чемпионате мира собрались и сыграли как надо. Нам что мешает?».
Почему в Белоруссии играют даже во время коронавируса
Белоруссия – единственная страна в Европе, где еще не остановили футбольный чемпионат из-за коронавируса. Турнир смотрят онлайн фанаты из разных стран, а сами матчи проходят без переносов и со зрителями на трибунах. В России права на показ чемпионата Белоруссии купил «Матч ТВ». Поэтому не пропустите истории с баянистом или рекламу клубов на упаковках сахара – в белорусском футболе бывает весело.
Никаких переносов матчей пока не ожидается, а отношение к коронавирусу в Белоруссии лучше всего показывает как раз позиция Лукашенко. Он рассказал, что в борьбе с болезнью помогут водка, сауна и работа. В Белоруссии играют со зрителями, потому что не видят смысла в закрытии стадионов. Вокруг любого футбольного или хоккейного матча много внимания – фанаты все равно соберутся где-то рядом с ареной. Чрезвычайное положение не объявляли.
Дела во всем белорусском спорте развиваются от личной позиции Лукашенко. Например, от переживаний за хоккей идет и постоянное давление на минское «Динамо», которое играет в КХЛ. В марте 2019-го Лукашенко сказал, что игроки сядут в тюрьму, если провалят следующий сезон. Получается, что к футболу он все-таки относится спокойнее.