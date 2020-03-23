Лукашенко и футбол: закончил из-за травмы колена, ночами зашивал мячи, теперь всех критикует

Спортивные увлечения в жизни президента Белоруссии Александра Лукашенко связаны с футболом, хотя сейчас его часто видят на льду. «Это моя первая профессия, в хоккей я играю по несчастью, а вообще я футболист. Но – травма колена, и мне пришлось заниматься хоккеем», – рассказывал Лукашенко в 2016 году. Тренировать тело он не прекращает и сейчас: может пробежать за утро 15 километров.

В 2014 году Лукашенко делали операцию на травмированном колене, когда он повредил его во время хоккейного матча. Еще раньше Лукашенко тоже переносил операцию на колене – как раз в момент смены любимого вида спорта. Заниматься футболом в детстве ему мешали не только травмы – не хватало денег. Поэтому Лукашенко ночами зашивал мячи, чтобы на следующий день пойти с ними на поле.

Он в подробностях рассказывал о своей травме – говорил, что на операции ему вырезали половину колена. Из-за этого стало тяжело прыгать даже на мягком поле. «Еще в молодости глубокой я хорошо играл в футбол. Я бежал к правому краю и начинал подавать мяч на ворота, ну, как обычно, и упал на левое колено. На всей этой бешеной скорости я упал на левое колено, подвернул левую ногу и повредил мениск», – объяснял Лукашенко.