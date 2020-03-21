Герой дня – баянист на матче белорусской «Ислочи». Тренер клуба – его бывший ученик

Его зовут Валерий Колонтай, и он живет в Михановичах (30 км от Минска). В интервью блогу «Футбольный клуб Ислочь» он рассказал о себе: частный предприниматель, выступает с музыкальным коллективом «Гармоника» в санаториях Белоруссии и различных деревнях и поселках. Фольклор – русские песни, хиты 80-х.

Тренера «Ислочи» Виталия Жуковского Колонтай знает очень давно – работал учителем в школе, где учился Жуковский и его помощник в тренерском штабе Игорь Зюлев. Учил истории, музыке и труду.

«Какую бы работу ты им не дал, она была выполнена. На них можно было положиться. Оба были добропорядочные, никто из них не ходил жаловаться. Какие оценки получали у меня? Тройки и четверки, но не больше. В первую очередь ребят интересовали спортивные мероприятия», – рассказывал о своих ставших известными учениках Колонтай.