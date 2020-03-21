Герой дня – баянист на матче белорусской «Ислочи». Тренер клуба – его бывший ученик
«Ислочь» обыграла «Неман» 1:0 в матче первого тура белорусского чемпионата, эту игру показывал канал «Матч Футбол 1». Победный гол получился красивым, забил его Момо Янсане за две минуты до конца:
На этот матч вход для болельщиков был свободным. Для домашних игр «Ислочь» использует стадион ФК «Минск», который вмещает 3000 человек. На нем постелен искусственный газон.
Атмосферу первой игры «Ислочи» оживил баянист:
Его зовут Валерий Колонтай, и он живет в Михановичах (30 км от Минска). В интервью блогу «Футбольный клуб Ислочь» он рассказал о себе: частный предприниматель, выступает с музыкальным коллективом «Гармоника» в санаториях Белоруссии и различных деревнях и поселках. Фольклор – русские песни, хиты 80-х.
Тренера «Ислочи» Виталия Жуковского Колонтай знает очень давно – работал учителем в школе, где учился Жуковский и его помощник в тренерском штабе Игорь Зюлев. Учил истории, музыке и труду.
«Какую бы работу ты им не дал, она была выполнена. На них можно было положиться. Оба были добропорядочные, никто из них не ходил жаловаться. Какие оценки получали у меня? Тройки и четверки, но не больше. В первую очередь ребят интересовали спортивные мероприятия», – рассказывал о своих ставших известными учениках Колонтай.
Он стал болеть за «Ислочь» три года назад – заинтересовался, потому что она представляет Минский район, теперь в спортивной школе клуба занимается его сын. Ездил на выездные матчи, вспоминал интересное: «Мой первый выезд был в Гомель в 2017 году. Пришел на матч, меня окружили 20 омоновцев и спросили: «А вы откуда с шарфом «Ислочи»? Ответил, что приехал из Минска болеть за «Ислочь». Они уточнили: «А где еще ваши»? Ответил, что я один. Они удивились. Сказали идти на гостевой сектор – я и пошел. Идет матч, болею за команду, а вокруг меня 20 омоновцев».
Как реагируют на фаната с баяном? «Проблем с проходом на стадион никогда не было. Просто у многих это вызывало удивление со словами «причем тут баян к футболу». Различные дудки и барабаны видели, ничем уже не удивишь».
Реакция на баяниста в матче «Ислочи» была положительной.