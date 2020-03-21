Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке

Летом 2016 года клуб перешел под контроль компании, зарегистрированной ОАЭ, управлять им стал уроженец брестской области Александр Зайцев. Это тот клуб, где президентом был объявлен Диего Марадона. Зайцев рассказывал, что в детстве болел за брестское «Динамо».

Несколько лет назад фарм-клубом «Динамо» был брестский «Рух», в прошлом году он вышел в высшую лигу. Зайцев теперь не имеет отношения к «Руху», но ходит на его матчи. «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую», – рассказывал Зайцев о симпатии к «Руху», хотя сделал «Динамо-Брест» чемпионом в Белоруссии.

«Рух» дебютировал в высшей лиге с победы над минским «Динамо». Зайцев был на игре вместо матча «Динамо-Бреста».

«Динамо-Брест» после исторического чемпионства сразу сменил тренера

23 победы в 30 матчах, больше всех забили (70 голов), стали чемпионами, но главный тренер Марцел Личка на своем посту не удержался. Контракт с тренером продлевать не стали, сам он сказал, что не понимает, почему так вышло.

«Я сказал ему: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол, – позже высказался об отношениях с Зайцевым Личка. – Президент клуба, дает деньги, но – если он хочет меня уволить, то пусть увольняет за мои ошибки, за те, что я допустил в спортивном плане. Я не вмешиваюсь в вопросы бизнеса и не жду, что будут вмешиваться в спортивную часть».