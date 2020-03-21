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#Чемпионат Белоруссии #Футбол #Александр Зайцев #Динамо Брест #Артем Милевский #Виталий Жуковский #Городея #Ислочь #Энергетик-БГУ

Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке

21 марта, 18:00

Группа «Динамо-Бреста» в ВК

В чемпионате Белоруссии пока продолжают играть в футбол даже в разгар эпидемии коронавируса в Европе. Матчи чемпионата показывает канал «Матч Футбол 1» в России. Тут – несколько актуальных историй о клубном футболе главной белорусской лиги.

«Динамо-Брест» прервал 13-летнюю серию чемпионств БАТЭ, а его боссу нравится другой клуб из города

БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии, 13 из этих титулов были добыты подряд с сезона-2006 по сезон-2018. В прошлом году лигу выиграл «Динамо-Брест», опередив БАТЭ на пять очков.

Группа «Динамо-Бреста» в ВК

Летом 2016 года клуб перешел под контроль компании, зарегистрированной ОАЭ, управлять им стал уроженец брестской области Александр Зайцев. Это тот клуб, где президентом был объявлен Диего Марадона. Зайцев рассказывал, что в детстве болел за брестское «Динамо».

Несколько лет назад фарм-клубом «Динамо» был брестский «Рух», в прошлом году он вышел в высшую лигу. Зайцев теперь не имеет отношения к «Руху», но ходит на его матчи. «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую», – рассказывал Зайцев о симпатии к «Руху», хотя сделал «Динамо-Брест» чемпионом в Белоруссии.

«Рух» дебютировал в высшей лиге с победы над минским «Динамо». Зайцев был на игре вместо матча «Динамо-Бреста».

«Динамо-Брест» после исторического чемпионства сразу сменил тренера

23 победы в 30 матчах, больше всех забили (70 голов), стали чемпионами, но главный тренер Марцел Личка на своем посту не удержался. Контракт с тренером продлевать не стали, сам он сказал, что не понимает, почему так вышло.

«Я сказал ему: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол, – позже высказался об отношениях с Зайцевым Личка. – Президент клуба, дает деньги, но – если он хочет меня уволить, то пусть увольняет за мои ошибки, за те, что я допустил в спортивном плане. Я не вмешиваюсь в вопросы бизнеса и не жду, что будут вмешиваться в спортивную часть».

«Динамо-Брест»

Ранее Личка заявил в интервью чешскому радио, что президент всегда хочет приказывать, но он не понимает футбол. Позже тренер настаивал на том, что его слова неверно истолковали. «Динамо-Брест» возглавил Сергей Ковальчук, который долго играл за эту команду, а с 2008 года находился в тренерском штабе. Чемпион начал с натужной домашней ничьи 1:1 со «Смолевичами».

У «Ислочи» интересный тренер – начал карьеру в 25 лет, дружит с Глебом, сам рассказал о договорном матче

Виталий Жуковский не закрепился в БАТЭ и оставил карьеру футболиста – некоторое время работал продавцом, а затем решил потренировать. Команда «Ислочь» из Минской области была основана в 2007 году, через три года ее возглавил Жуковский, и вместе они прошли пусть от чемпионата области до высшей лиги за шесть лет. Сезон-2019 – рекордное в истории клуб пятое место.

«Ислочь»

Несколько фактов о Жуковском:

Жуковский дружит с Александром Глебом, он пригласил его поиграть за «Ислочь». Глеб провел вторую часть сезона-2019 в команде и завершил карьеру.

В 2016-м белорусская милиция выявила договорной матч «Ислочи» против «Динамо-Бреста» (2:4). Жуковский рассказал на пресс-конференции, кто этим занимался – помощник и еще несколько игроков. Их всех дисквалифицировали пожизненно.

В середине прошлого сезона из-за проблем с желудком Жуковский провел несколько дней в реанимации, находясь рядом с умирающими людьми. Эмоционально было страшно тяжело – пришлось вызвать психиатра. «Ислочь» играла несколько матчей без главного тренера.

До «Ислочи» работал на строительном рынке – зарабатывал там немало, но грянул кризис, пошли долги. Несколько лет позже пришлось их возвращать. 

Суперверховая команда – «Энергетик-БГУ», с ней весело всегда

Клуб финишировал 12-м с безумной разницей 52:66. Лишь два матча завершились 0:0, в основном – результаты с большим количеством голов вроде 1:6, 2:6, 6:1. Всего же «Энергетик-БГУ» провел 39 матчей под руководством тренера Владимира Белявского. Какая разница мячей при нем? 74:74!

«Энергетик-БГУ»

Именно там лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии стал Илья Шкурин, которого купил ЦСКА. И именно с этой командой первый тур сезона-2020 проводил БАТЭ. Многократный чемпион проиграл 1:3, причем мог уступить еще крупнее.

«Городея» рекламирует клуб на упаковках сахара

В поселке Городея живут менее четырех тысяч человек, а команда оттуда – седьмая по силе в стране, если учитывать результат прошлого сезона. Поселок известен сахарным комбинатом, так что связь футбола и продукта вполне объяснима. Хотя и смотрится оригинально.

В клубе назвали упаковки в клубных цветах с изображениями футболистов (Воловика, Лебедева и Пушнякова) футбольным сахаром, тираж составит 105 тысяч экземпляров и скоро будет готов к покупке в торговых сетях страны.

«Городея»

В Минске спорили из-за газона на стадионе-рекордсмене

За период 2015-2019 годов на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча – на 49 больше, чем, например, на «Борисов-Арене». За этот период – абсолютный рекорд. В последние три года на нем проходило не менее 40 матчей (включая игры еврокубков и сборных).

Поле искусственное и уже не лучшего качества. В кубковом матче между «Ислочью» и «Динамо-Брестом» форвард действующих чемпионов Артем Милевский был жутко недоволен и высказался про газон: не постелить ли новый. Жуковский отреагировал: «Артем, пацан сказал — пацан сделал! Тема, стели!».

Председатель ФК «Минск» Игорь Шлойдо тоже пристыдил футболиста: «Милевский, который об этом заявлял, воспитанник ФК «Минска». Пусть он и поможет нам. Чтобы он понимал, замена покрытия на этом стадионе стоит около 250 тысяч долларов. А, может, даже еще и больше. Так что мы с удовольствием примем любую финансовую помощь, в том числе от Артема».

С 1 мая по 1 декабря в Белоруссии ввели правило играть только на натуральных газонах. Так что перестилать придется в любом случае.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Почему они все еще играют
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️
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