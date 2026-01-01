Александр Лукашенко

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Хоккей
Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею
#политика
Олимпиада 2020
МОК не признал сына Лукашенко новым главой олимпийского комитета Белоруссии
#Виктор Лукашенко
Волейбол
Четыре белорусских волейболиста отказались играть за сборную, пока не уйдет Лукашенко
#Александр Лукашенко
Хоккей
Бывший хоккеист Мелешко заразился коронавирусом. 11 апреля он играл вместе с Лукашенко
#коронавирус
Хоккей
Команда Лукашенко выиграла любительский чемпионат по хоккею
#Александр Лукашенко