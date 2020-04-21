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Александр Лукашенко
Дмитрий Мелешко
Бывший хоккеист Мелешко заразился коронавирусом. 11 апреля он играл вместе с Лукашенко
21 апреля 2020, 22:43
- Дмитрию Мелешко 37 лет. Он уже завершил профессиональную карьеру.
- 11 апреля Мелешко играл в хоккей вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
- Его цитата: «Играл ли вместе с Александром Лукашенко? Был матч и все, больше контактов у нас не было».
Надежда Мелешко в инстаграме подтвердила информацию о коронавирусе: «Да, у моего мужа коронавирус. Почему-то в СМИ об этом стали писать, когда он еще не знал результата анализа, накаркали. Сейчас он находится в больнице. В целях моей безопасности он стал жить отдельно уже давно, когда почувствовал слабость».
У самой Надежды Мелешко третья стадия рака груди.
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