Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса

На прошлой неделе в Белоруссии было немало оптимистичных высказываний:

• «Я доверяю нашей системе здравоохранения – гораздо больше, чем системам из соседних стран, включая Россию и Украину», – говорил агент Валерий Исаев.

• «Наша медицина действительно является одной из лучших: у нас самое большое количество больничных коек на душу населения в Европе, и качество медицинской помощи действительно высокое», – отметил руководитель «Прессбола» Юрий Довнар

• «В этой стране очень сильные программисты, которые все просчитали», – уверен тренер Сергей Ташуев.

• «Система безопасности и здравоохранения Белоруссии находится на самом высоком уровне. Если люди в АБФФ говорят, что нужно играть, то никто не бунтует», – сообщил полузащитник БАТЭ Неманья Милич.

• «Ситуация нормальная, никакой паники. Есть случаи коронавируса, но инфекция не распространяется. Белоруссия – это страна, известная порядком. Все чисто. Минск и другие города известны своей чистотой и гигиеной», – оптимистичен защитник «Шахтер» Никола Антич.

• «Думаю, они знают, какая ситуация в стране, все контролируют и поэтому дают играть», – слова полузащитника «Динамо-Бреста» Сергея Кисляка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране принимаются необходимые меры профилактики, но не закрывал границы и не вводил карантин и режим самоизоляции – продолжаются спортивные соревнования, работают кафе и кинотеатры.