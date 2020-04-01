Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса
Белоруссия и Никарагуа – единственные страны, где чемпионаты по футболу во время пандемии коронавируса не приостановлены. В Белоруссии уже прошло два тура, в первый апрельский уикенд запланирован третий.
Ультрас гродненского «Немана» выступили с обращением: из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране они отказываются посещать матчи и призывают к этому же другие фанатские движения. А еще – настаивают на приостановке сезона.
Их примеру последовали фанаты солигорского «Шахтера». Именно с «Неманом» «Шахтер» сыграет в третьем туре 4 апреля.
На прошлой неделе в Белоруссии было немало оптимистичных высказываний:
• «Я доверяю нашей системе здравоохранения – гораздо больше, чем системам из соседних стран, включая Россию и Украину», – говорил агент Валерий Исаев.
• «Наша медицина действительно является одной из лучших: у нас самое большое количество больничных коек на душу населения в Европе, и качество медицинской помощи действительно высокое», – отметил руководитель «Прессбола» Юрий Довнар
• «В этой стране очень сильные программисты, которые все просчитали», – уверен тренер Сергей Ташуев.
• «Система безопасности и здравоохранения Белоруссии находится на самом высоком уровне. Если люди в АБФФ говорят, что нужно играть, то никто не бунтует», – сообщил полузащитник БАТЭ Неманья Милич.
• «Ситуация нормальная, никакой паники. Есть случаи коронавируса, но инфекция не распространяется. Белоруссия – это страна, известная порядком. Все чисто. Минск и другие города известны своей чистотой и гигиеной», – оптимистичен защитник «Шахтер» Никола Антич.
• «Думаю, они знают, какая ситуация в стране, все контролируют и поэтому дают играть», – слова полузащитника «Динамо-Бреста» Сергея Кисляка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране принимаются необходимые меры профилактики, но не закрывал границы и не вводил карантин и режим самоизоляции – продолжаются спортивные соревнования, работают кафе и кинотеатры.
31 марта Лукашенко подтвердил заражение коронавирусом более десяти врачей в Витебске. В этом же городе от коронавируса умер первый пациент в Белоруссии.
Сейчас опасающихся людей все больше.
• «Я боюсь. Когда каждая игра заканчивается, я чувствую, что заражен. Они должны остановить чемпионат», – считает защитник «Руха» Жоао Вильям.
• «Я волнуюсь. Моя жизнь в опасности. Но работа позволяет мне есть. Так что на данный момент мы ничего не можем сделать», – говорит форвард «Ислочи» Момо Янсане.
• «Есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жесткая позиция, но мне некомфортно играть в таких условиях», – слова российского защитника «Немана» Андрея Васильева.
• «Говорят, позакрывали кафе, рестораны, кинотеатры… Ну правильно. Люди же понимают: то, что нам говорят о числе заболевших, скорее всего, не отражает реальной ситуации», – мнение хавбека «Витебска» Антона Матвеенко.
• «Уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается. Не думаю, что кто-то в состоянии объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми они буквально граничат», – поражен генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн.
Председатель белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, что ко второму туру закупили 500 литров антисептика и развезли по стадионам. «Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим чемпионат», – пообещал функционер.
По данным Минздрава в Белоруссии проведено более 32 тысяч тестов. Под наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Зарегистрирован второй случай смерти из-за хронических заболеваний, отягощенных, по предварительной информации, коронавирусной инфекцией.
Третий тур чемпионата Белоруссии должен начаться 3 апреля матчем «Белшины» и «Городеи». Днем позже на игре «Динамо-Бреста» и «Славии» болельщиков рассадят в шахматном порядке – в качестве профилактической меры. Запланирован и матч в Витебске – 5 апреля между местным клубом и «Смолевичами».