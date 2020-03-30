«Барселона» снижает зарплаты игрокам на 70%. Месси не против

«Барселона» опубликовала заявление о сокращении зарплат игроков из-за пандемии коронавируса. Коротко:

Соглашения по сокращению достигли члены всех профессиональных спортивных команд и большая часть баскетбольной;

Игроки первой футбольной команды получат более чем на 70% меньше первоначально согласованных зарплат;

Это позволит сохранить 100% зарплаты неспортивному персоналу в клубе.

Лионель Месси выступил с таким обращением чуть раньше. «Мы бы хотели прояснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что мы полностью понимаем, что эта ситуация выходит за рамки».

Месси пояснил, почему соглашения пришлось ждать долго: «Мы искали формулу, чтобы помочь клубу, а также его сотрудникам в эти трудные времена». Ранее была информация о том, что не все игроки согласны на сокращение зарплаты.