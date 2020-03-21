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#Боруссия Д #Футбол #коронавирус #Бундеслига

«Боруссия» запустила акцию, призвав фанатов помочь своим любимым ресторанам

21 марта, 13:02

dpa / Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» очень скучает без матчей. На днях весь мир облетело видео, где клуб включил You Will Never Walk Alone на пустом стадионе «Сигнал-Идуна Парк».

Сейчас «Боруссия» придумала акцию по поддержке ресторанов и пабов, которые остались без клиентов из-за эпидемии коронавируса. В Германии зафиксировано уже почти 14 тысяч случаев заболевания.

На сайте borussia-verbindet.de клуб вывесил карту ресторанов, которым можно помочь финансово.

Скриншот с сайта borussia-verbindet.de

«Представьте, что воскресенье – игровой день. Что бы вы делали в течение дня? Где вы пьете кофе по утрам, где встречаетесь на обед с друзьями и где пьете пиво во время игры вечером?

Эти бары и их сотрудники сейчас страдают от кризиса. Вот почему мы создаем платформу, на которой уже регистрируются рестораны, пабы и бары, где фанаты могут пожертвовать несколько евро», – говорится в заявлении клуба.

Владельцы ресторанов могут зарегистрироваться на сайте, чтобы получать пожертвования. Фанатам предлагается потратить несколько евро, как они делали в обычные дни, и привлечь внимание к кампании #BorussiaVerbindet.

16 марта Бундеслига объявила, что сезон приостановлен минимум до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса.

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