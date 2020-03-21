«Боруссия» запустила акцию, призвав фанатов помочь своим любимым ресторанам
Дортмундская «Боруссия» очень скучает без матчей. На днях весь мир облетело видео, где клуб включил You Will Never Walk Alone на пустом стадионе «Сигнал-Идуна Парк».
Сейчас «Боруссия» придумала акцию по поддержке ресторанов и пабов, которые остались без клиентов из-за эпидемии коронавируса. В Германии зафиксировано уже почти 14 тысяч случаев заболевания.
На сайте borussia-verbindet.de клуб вывесил карту ресторанов, которым можно помочь финансово.
«Представьте, что воскресенье – игровой день. Что бы вы делали в течение дня? Где вы пьете кофе по утрам, где встречаетесь на обед с друзьями и где пьете пиво во время игры вечером?
Эти бары и их сотрудники сейчас страдают от кризиса. Вот почему мы создаем платформу, на которой уже регистрируются рестораны, пабы и бары, где фанаты могут пожертвовать несколько евро», – говорится в заявлении клуба.
Владельцы ресторанов могут зарегистрироваться на сайте, чтобы получать пожертвования. Фанатам предлагается потратить несколько евро, как они делали в обычные дни, и привлечь внимание к кампании #BorussiaVerbindet.
16 марта Бундеслига объявила, что сезон приостановлен минимум до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса.