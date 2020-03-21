«Боруссия» запустила акцию, призвав фанатов помочь своим любимым ресторанам

«Представьте, что воскресенье – игровой день. Что бы вы делали в течение дня? Где вы пьете кофе по утрам, где встречаетесь на обед с друзьями и где пьете пиво во время игры вечером?

Эти бары и их сотрудники сейчас страдают от кризиса. Вот почему мы создаем платформу, на которой уже регистрируются рестораны, пабы и бары, где фанаты могут пожертвовать несколько евро», – говорится в заявлении клуба.

Владельцы ресторанов могут зарегистрироваться на сайте, чтобы получать пожертвования. Фанатам предлагается потратить несколько евро, как они делали в обычные дни, и привлечь внимание к кампании #BorussiaVerbindet.

16 марта Бундеслига объявила, что сезон приостановлен минимум до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса.