«Аякс» и «Фейеноорд» вместе поддержали медработников, сражающихся с коронавирусом
Пока не разгулялся коронавирус, в Голландии очень ждали 22 марта – в этот день «Фейеноорд» должен был принимать «Аякс» в главном футбольном дерби страны.
У «Аякса» и «Фейеноорда» принципиальное соперничество в Голландии, которое также называют противостоянием Амстердама и Роттердама. Оно называется «Де Классикер» и в следующем году отметит 100-летие, за это время сыграно почти 200 матчей между этими командами.
Сейчас в запланированный срок игра не состоится из-за эпидемии коронавируса. Оба клуба придумали совместную акцию – опубликовали одинаковую картинку на своих ресурсах в поддержку медицинских работников, разместив рядом свои логотипы.
«В этот уикенд мы не сыграем, но пойдем рука об руку вместе. Мы аплодируем не нашим игрокам, а всем медицинским работникам. Отважные бойцы, мы благодарны вам и желаем вам сил», – говорится в заявлении.
Совместную акцию прокомментировал представитель «Фейеноорда» Раймонд Саломон: «Надеюсь, сообщение говорит само за себя. В тот момент, когда могла состояться игра года, мы хотим указать на тех, кто заслуживает аплодисментов в эти дни. Как клубы мы – большие соперники, но сейчас делаем это сознательно и единодушно».
Сейчас на момент остановки чемпионата «Аякс» идет первым в таблице, «Фейеноорд» отстает на шесть очков. Дерби могло серьезно повлиять на чемпионскую интригу. Сезон в Голландии остановлен до 6 апреля.