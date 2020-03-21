«Аякс» и «Фейеноорд» вместе поддержали медработников, сражающихся с коронавирусом

Пока не разгулялся коронавирус, в Голландии очень ждали 22 марта – в этот день «Фейеноорд» должен был принимать «Аякс» в главном футбольном дерби страны.

У «Аякса» и «Фейеноорда» принципиальное соперничество в Голландии, которое также называют противостоянием Амстердама и Роттердама. Оно называется «Де Классикер» и в следующем году отметит 100-летие, за это время сыграно почти 200 матчей между этими командами.

Сейчас в запланированный срок игра не состоится из-за эпидемии коронавируса. Оба клуба придумали совместную акцию – опубликовали одинаковую картинку на своих ресурсах в поддержку медицинских работников, разместив рядом свои логотипы.