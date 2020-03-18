«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях

В «Вальядолиде» все спокойно. Главный тренер Серхио Гонсалес уже сказал, что заболевших нет, игроки сидят дома, а тренерский штаб и врачи команды регулярно разговаривают с ними на тему самочувствия.

Руководство Примеры помогает в этом. Лига предлагает каждому футболисту сдать тест на коронавирус, чтобы избежать других случаев заражения. Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес уже раскритиковал это решение Примеры: «Мне кажется неуместным, что Примера собираться проверять команды, когда есть люди, которые на самом деле в этом нуждаются. Есть пациенты, чья жизнь в опасности».

Слова Рубиалеса поддержали игроки и тренеры «Вальядолида». На официальном сайте клуба сегодня вышло заявление председателя совета директоров клуба Давида Эспинара.

«Мы бы очень хотели завершить этот сезон чемпионата Испании, но сейчас важно следить за развивающейся ситуацией вокруг коронавируса. Правда в том, что Примера предложила нам пройти тесты на коронавирус, но мы не сделали это по медицинским и социальным причинам. Ни у одного игрока нет симптомов заболевания.

Мы считаем, что есть люди, которые гораздо менее богаты, чем мы, и которые нуждаются в них гораздо больше, чем мы. Эти люди и должны быть в приоритете».

Эспинар отметил, что сейчас игроки тренируются дома самостоятельно. Состояние у всех хорошее, никто не выходит за пределы дома без особой причины.