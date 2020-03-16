Финский клуб продает билеты на дерби в Playstation по 5 евро вместо игры вживую

Чемпионат Финляндии из-за эпидемии коронавируса даже не стартовал. Турнир построен по системе «весна-осень», его начало было запланировано на 11 апреля. Теперь он отложен до июня.

В 2020 году планировали испробовать новый формат 90-го по счету сезона финской лиги – 12 команд играют в два круга, потом делятся на шестерки, в первой борются за европейскую квалификацию (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций), во второй – за еще одно место в Лигу конференций и за выживание.

25 апреля в третьем туре финской лиги должен был состояться матч «Ильвес» – «Хака», это дерби между командами из Тампере и Валкеакоски (между городами не больше 40 км).