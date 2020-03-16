Финский клуб продает билеты на дерби в Playstation по 5 евро вместо игры вживую
Чемпионат Финляндии из-за эпидемии коронавируса даже не стартовал. Турнир построен по системе «весна-осень», его начало было запланировано на 11 апреля. Теперь он отложен до июня.
В 2020 году планировали испробовать новый формат 90-го по счету сезона финской лиги – 12 команд играют в два круга, потом делятся на шестерки, в первой борются за европейскую квалификацию (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций), во второй – за еще одно место в Лигу конференций и за выживание.
25 апреля в третьем туре финской лиги должен был состояться матч «Ильвес» – «Хака», это дерби между командами из Тампере и Валкеакоски (между городами не больше 40 км).
Матч не будет сыгран в срок, но «Ильвес» кое-что придумал: он запустил в продажу билеты на игру с «Хакой» в Playstation 4. Каждый покупатель получит по электронной почте ссылку на стрим в ютубе на игру, которая состоится именно 25 апреля. Билет стоит пять евро. Кто именно будет управлять командами – не сообщается.
«Ильвес» сделал отсылку к самому историческому матчу в своей еврокубковой истории. Он всего однажды становился чемпионом Финляндии, соответственно, только один раз играл в Кубке чемпионов. В сезоне-1984/85 он сразу влетел на «Ювентус», которому проиграл 0:4 дома и 1:2 в гостях. «Юве» позже выиграл трагический финал на «Эйзеле».
В игре с «Ювентусом» был зафиксирован рекорд посещаемости – 24 873 болельщика. Сейчас «Ильвес» прямо заявляет: «Давайте побьем тот рекорд и купим больше 24 873 виртуальных билетов на отмененную игру.
«Хака» – более известная команда чем «Ильвес», больше нее (9 раз) чемпионат Финляндии выигрывал только ХИК (29). Но последние семь сезонов «Хака» отыграла дивизионом ниже, выбралась в элиту только в прошлом году.
Кстати, с «Ювентусом» «Хака» встречалась в том же году, что и «Ильвес» – в 1984-м, было это в четвертьфинале Кубка Кубков и закончилось двумя минимальными поражениями по 0:1.