Футбольные клубы рубятся в твиттере в «Четыре в ряд». Подключился даже «Спартак»

Для начала напомним (тем, кто забыл) и расскажем (тем, кто не знал) об игре «Четыре в ряд». Это игра для двоих. Цель – расположить 4 фишки в ряд по горизонтали, по вертикали или по диагонали в прямоугольнике размером 7x6 (также бывают 8x7, 9x7 и 10x7).

В «Четыре в ряд» играли «Бристоль», «Виллем II», «Халл», «Байер», «Спортинг», «Витория» и «Астон Вилла». К челленджу подключился «Спартак». Он позвал на матч английский «Сток».