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Футбольные клубы рубятся в твиттере в «Четыре в ряд». Подключился даже «Спартак»
15 марта, 21:47
Для начала напомним (тем, кто забыл) и расскажем (тем, кто не знал) об игре «Четыре в ряд». Это игра для двоих. Цель – расположить 4 фишки в ряд по горизонтали, по вертикали или по диагонали в прямоугольнике размером 7x6 (также бывают 8x7, 9x7 и 10x7).
В «Четыре в ряд» играли «Бристоль», «Виллем II», «Халл», «Байер», «Спортинг», «Витория» и «Астон Вилла». К челленджу подключился «Спартак». Он позвал на матч английский «Сток».
Клубы транслировали каждый ход. Даже разделили матч на два тайма.
В итоге победил «Сток». Счет – 4:0 (потому что «Сток» расположил 4 фишки в ряд и выполнил главное условие игры).
Какие-то болельщики заморочились и даже придумали аккаунт под выдуманную лигу. Турнирная таблица по «Четыре в ряд» выглядит так:
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