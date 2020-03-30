Хабиб все рассказал: выезд из России закрыт – UFC ищет для Фергюсона другого соперника
Утро 30 марта началось с обмена сообщениями соперников главного боя года между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Хабиб запечатлел себя с чашкой кофе, Тони посетовал, что Хабиб «спрятался в России».
Позже Хабиб вышел в прямой эфир инстаграма, предварительно сообщив перед этим: «В 11:00 по московскому времени у меня будет прямой эфир в инстаграме. Тема дня: «Где я?». Вот ключевые цитаты.
Как было раньше: «Мы тренировались в Сан-Хосе около 10 дней, не зная, будем ли мы драться, в каком формате пройдет бой: со зрителями или без них. Еще много вопросов, на которых у нас не было ответов. И потом пришла информация от UFC, что бой 100 процентов не пройдет в Америке. 99 процентов, что он пройдет в Абу-Даби. И мы, посоветовавшись с UFC за месяц до боя, решили улететь в Эмираты. 19-20 марта мы вылетели в Эмираты, но там нам сказали, что границы закрыты, и нам пришлось улететь в Россию».
Где он сейчас: «В данный момент я нахожусь в Дагестане. Каждый день тренируюсь и готовлюсь, только не знаю, к чему я готовлюсь, к какому бою. Когда уже мы вернулись в Россию, нам закрыли въезд и выезд в другие страны, так же, как и в Америке. Сегодня до меня дошла информация, что UFC готовят турнир в США. Руководство договаривается с каким-то штатом – хотят провести турнир там. В данный момент я не могу вылетать из России, не могу прилететь в Америку – нахожусь в изоляции, так же, как и все».
Что делает UFC: «Ищет соперника для Тони Фергюсона, так как Тони в Америке. Они хотят бой там, а я не могу вылететь из России. И я здесь нахожусь не по своей воле. Я поговорил с UFC, они сказали, что на 99% бой пройдет в Абу-Даби, а если не там, то на другом конце света, но не в Америке. Я знал про Эмираты, когда провел в Сан-Хосе 5 недель тяжелых тренировок, был в очень хорошей форме. В данный момент я нахожусь в недоумении. Что пройдет? Как пройдет? В каком формате? У меня очень много вопросов».
О трудностях и готовности: «Последнее время было тяжело тренироваться: когда ты готовишься к самому важному поединку в своей жизни и не знаешь, когда пройдет он или где, и вообще пройдет ли – тяжело тренироваться. Когда весь мир сидит в изоляции, а тебе приходиться гонять 12-13 килограммов, оставаться сфокусированным, быть в форме – это не легкое дело. В любое время, в любом месте, я готов драться с любым соперником. Для этого я нахожусь здесь и жду, когда мне скажут: вот город, а вот дата и соперник – и я буду там. А есть некоторые вещи, которые от нас не зависят».
Об отношении к коронавирусу: «Слушайте, что вам говорят врачи – это очень тяжелое время. Я в Дагестане 10 дней, и вижу, что люди относятся с недооценкой к этой болезни. Я считаю, что это очень серьезно, и нужно быть внимательным, соблюдать все меры предосторожности, беречь своих детей, себя, родителей. Я убежден, что это наказание всевышнего, а не испытание – это только мои убеждения».
Бои Хабиба и Фергюсона срывались четыре раза, теперь поединок может не пройти и в пятый раз. «Не великая трагедия, но хотелось его победить. Это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось», – сказал отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.
Олег Тактаров считает, что ситуация иная: «Это вранье, можно на частном самолете улететь. Частный самолет и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь. Поэтому частная авиация — это совсем другая история».
Бой официально еще не отменен. Он запланирован на 18 апреля.