Хабиб все рассказал: выезд из России закрыт – UFC ищет для Фергюсона другого соперника

Позже Хабиб вышел в прямой эфир инстаграма, предварительно сообщив перед этим: «В 11:00 по московскому времени у меня будет прямой эфир в инстаграме. Тема дня: «Где я?». Вот ключевые цитаты.

Как было раньше: «Мы тренировались в Сан-Хосе около 10 дней, не зная, будем ли мы драться, в каком формате пройдет бой: со зрителями или без них. Еще много вопросов, на которых у нас не было ответов. И потом пришла информация от UFC, что бой 100 процентов не пройдет в Америке. 99 процентов, что он пройдет в Абу-Даби. И мы, посоветовавшись с UFC за месяц до боя, решили улететь в Эмираты. 19-20 марта мы вылетели в Эмираты, но там нам сказали, что границы закрыты, и нам пришлось улететь в Россию».

Где он сейчас: «В данный момент я нахожусь в Дагестане. Каждый день тренируюсь и готовлюсь, только не знаю, к чему я готовлюсь, к какому бою. Когда уже мы вернулись в Россию, нам закрыли въезд и выезд в другие страны, так же, как и в Америке. Сегодня до меня дошла информация, что UFC готовят турнир в США. Руководство договаривается с каким-то штатом – хотят провести турнир там. В данный момент я не могу вылетать из России, не могу прилететь в Америку – нахожусь в изоляции, так же, как и все».