Президент UFC отменил три турнира, но бой Хабиба и Фергюсона все равно проведет
В спортивных календарях происходят глобальные перемены. Чемпионат Европы по футболу уже перенесли, чемпионат мира по хоккею вот-вот отменят. Лиги остановлены, звезды болеют – пострадали все виды спорта, но MMA еще держится. Президент UFC Дэйна Уайт до последнего бьется за каждый бой в своем промоушене, хотя власти и здравый смысл просят его подчиниться.
С момента объявления о пандемии коронавируса всех в UFC по-настоящему беспокоит единственный бой – Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Бойцы уже провели хлесткую дуэль взглядов, где Хабиб пнул временный чемпионский пояс Фергюсона. До этого их поединки несколько раз срывались по причине травм, но сейчас накал и желание все перекрывают.
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон хотят драться. Этого же хочет и Дэйна Уайт. 17 марта он рассказал, что поединок Хабиба и Фергюсона обязательно состоится, но может пройти без фанатов. «Без зрителей. Вероятно, даже не в США, но этот бой случится», – сказал Уайт. Успеть с организационными вопросами надо до 18 апреля – именно тогда в расписании стоит UFC 249.
UFC не может игнорировать происходящее в мире. 12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Дальше все становилось только хуже. Ситуация с коронавирусом не располагает к быстрой отмене таких мер – отсюда и слова Уайта о возможном переносе поединка в другую страну. Только зрители на поединке Хабиба и Фергюсона все равно уже не предполагаются.
У главы UFC прямо сейчас есть несколько вариантов разрешения ситуации:
- До последнего оставаться в Нью-Йорке – ждать развития ситуации с коронавирусом и поступать по обстоятельствам.
- Перенести бой в Россию (маловероятно) или в Лас-Вегас (почти с такими же условиями без зрителей).
- Перенести поединок в ОАЭ. Именно эту возможность сейчас можно считать основной. Ее же подтверждал отец Хабиба.
Дэйна Уайт борется не только за главный бой весны в UFC. Он спасал и другие поединки, но обстоятельства – вещь не всегда преодолимая. «Мы не отменяем ни один турнир, но некоторые из них вынужденно перенесем в Лас-Вегас», – рассказал Дэйна Уайт, когда комментировал ситуацию с коронавирусом. Вот его официальное заявление с переводом на русский язык.
Все это Уайт сказал еще 13 марта. Через пару дней ситуация ухудшилась. В стране ввели серьезные ограничения по количеству людей в одном месте – такие, что в помещении могут находиться не более десяти человек. Для нормальной организации поединка этого слишком мало. Поэтому Уайт перенес на неопределенный срок сразу три турнира – 21 марта, 28 марта и 11 апреля.
По бою Хабиба и Фергюсона он пока не сказал ничего плохого. Уайт выдерживает планку, которую установил еще в начале марта. «Мы беспокоимся, когда заходит речь о безопасности бойцов и болельщиков. Несколько недель мы думали о коронавирусе и его влиянии на турнир UFC 249. Пока могу сказать одно – отменять турнир мы не будем», – утверждал Уайт. Пока верим – он старается.