Президент UFC отменил три турнира, но бой Хабиба и Фергюсона все равно проведет

В спортивных календарях происходят глобальные перемены. Чемпионат Европы по футболу уже перенесли, чемпионат мира по хоккею вот-вот отменят. Лиги остановлены, звезды болеют – пострадали все виды спорта, но MMA еще держится. Президент UFC Дэйна Уайт до последнего бьется за каждый бой в своем промоушене, хотя власти и здравый смысл просят его подчиниться.

С момента объявления о пандемии коронавируса всех в UFC по-настоящему беспокоит единственный бой – Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Бойцы уже провели хлесткую дуэль взглядов, где Хабиб пнул временный чемпионский пояс Фергюсона. До этого их поединки несколько раз срывались по причине травм, но сейчас накал и желание все перекрывают.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон хотят драться. Этого же хочет и Дэйна Уайт. 17 марта он рассказал, что поединок Хабиба и Фергюсона обязательно состоится, но может пройти без фанатов. «Без зрителей. Вероятно, даже не в США, но этот бой случится», – сказал Уайт. Успеть с организационными вопросами надо до 18 апреля – именно тогда в расписании стоит UFC 249.