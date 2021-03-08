МОК не признал сына Лукашенко новым главой олимпийского комитета Белоруссии

Виктор Лукашенко стал главой Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК) в конце февраля.

Он заменил на этом посту своего отца – Александра Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года. Виктор Лукашенко был вице-президентом НОК, в выборах участвовали только отец и сын.

Оба находятся под санкциями Международного олимпийского комитета (МОК), которые ввели на фоне протестов из-за выборов президента Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать Виктора Лукашенко новым главой НОК. Это решение объяснили тем, что комитет не выполнил несколько требований МОК, среди которых защита белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны. МОК сохранил введенные в декабре 2020-го решения:

Отказался обсуждать любые мероприятия на территории Белоруссии.

Сохранил приостановку выплат НОК, кроме стипендий спортсменам.

Запретил выдачу аккредитаций высокопоставленным белорусским госслужащим на Олимпиаду.

После выборов президента Белоруссии в 2020-м году сотни спортсменов подписали открытое письмо с требованием признать результаты голосования недействительными. Некоторые участвовали в протестах, после чего их уволили из сборных и спортивных организаций, пишет Би-би-си. Это и стало причиной заявлений МОК о дискриминации спортсменов в Белоруссии.