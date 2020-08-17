Четыре белорусских волейболиста отказались играть за сборную, пока не уйдет Лукашенко

Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антанович написали в Федерацию волейбола Белоруссии письмо.

Они отказались играть за сборную, пока не будут выполнены все их требования, в числе которых – отставка действующего президента Александра Лукашенко.

«Мы не можем защищать честь страны, в которой творится такой беспредел», – сказал Удрис. При этом он заявил, что их позицию поддерживают не все игроки сборной.