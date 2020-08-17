Александр Лукашенко
волейбол
Артур Удрис
Вячеслав Шмат
Андрей Радюк
Сергей Антанович
Четыре белорусских волейболиста отказались играть за сборную, пока не уйдет Лукашенко
17 августа, 14:22
Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антанович написали в Федерацию волейбола Белоруссии письмо.
Они отказались играть за сборную, пока не будут выполнены все их требования, в числе которых – отставка действующего президента Александра Лукашенко.
«Мы не можем защищать честь страны, в которой творится такой беспредел», – сказал Удрис. При этом он заявил, что их позицию поддерживают не все игроки сборной.
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