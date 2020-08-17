Александр Лукашенко
волейбол
Артур Удрис
Вячеслав Шмат
Андрей Радюк
Сергей Антанович
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Лукашенко #волейбол #Андрей Радюк #Артур Удрис #Вячеслав Шмат #Сергей Антанович

Четыре белорусских волейболиста отказались играть за сборную, пока не уйдет Лукашенко

17 августа, 14:22

Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антанович написали в Федерацию волейбола Белоруссии письмо.

Они отказались играть за сборную, пока не будут выполнены все их требования, в числе которых – отставка действующего президента Александра Лукашенко.

«Мы не можем защищать честь страны, в которой творится такой беспредел», – сказал Удрис. При этом он заявил, что их позицию поддерживают не все игроки сборной.

Фото: sport.tut.by

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Лукашенко
#волейбол
#Андрей Радюк
#Артур Удрис
#Вячеслав Шмат
#Сергей Антанович