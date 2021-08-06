Олимпиада-2020: где смотреть финал волейбола Франция – Россия, 7 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
Мужские сборные Франции и России сыграют в финале волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.
Матч состоится в субботу, 7 августа, он начнется в 15:15 по московскому времени.
В телепрограмме показ финала значится на канале «Россия 1». Канал начнет трансляцию соревнований на Олимпиаде в 12:30, куда будут входить синхронное плавание, борьба и волейболе. Пока неясно, будет ли волейбол показан в прямом эфире.
Трансляция Олимпиады – на smotrim.ru.
В полуфиналах 5 августа сборная России обыграла Бразилию 3-1, а Франция прошла Аргентину (3-0). Бразилия и Аргентина сыграют в матче за бронзу 7 августа в 7:30.
Сборная России по волейболу сыграет в финале Олимпиады против Франции
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года