Олимпиада-2020: где смотреть финал волейбола Франция – Россия, 7 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи

Мужские сборные Франции и России сыграют в финале волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Матч состоится в субботу, 7 августа, он начнется в 15:15 по московскому времени.

В телепрограмме показ финала значится на канале «Россия 1». Канал начнет трансляцию соревнований на Олимпиаде в 12:30, куда будут входить синхронное плавание, борьба и волейболе. Пока неясно, будет ли волейбол показан в прямом эфире.

Трансляция Олимпиады – на smotrim.ru.

В полуфиналах 5 августа сборная России обыграла Бразилию 3-1, а Франция прошла Аргентину (3-0). Бразилия и Аргентина сыграют в матче за бронзу 7 августа в 7:30.

Сборная России по волейболу сыграет в финале Олимпиады против Франции

Прогноз на финал Олимпиады-2020 в волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года

Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года