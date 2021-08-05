Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
🏐 Сборная России по волейболу сыграет в финале Олимпиады против Франции
час назад
На Олимпиаде-2020 прошли полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира.
Утром 5 августа сборная России обыграла Бразилию 3-1, днем – Франция прошла Аргентину (3-0).
🥉 Матч за третье место между Бразилией и Аргентиной состоится в субботу, 7 августа. Начало – в 7:30 по московскому времени.
🥇 В финале сыграют Россия и Франция. Игра пройдет 7 августа и начнется в 15:15.
На прошлой Олимпиаде Бразилия выиграла у Италии в финале. Бронзу завоевали США, выиграв у России.
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