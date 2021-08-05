Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол) #волейбол

🏐 Сборная России по волейболу сыграет в финале Олимпиады против Франции

час назад

На Олимпиаде-2020 прошли полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира.

Утром 5 августа сборная России обыграла Бразилию 3-1, днем – Франция прошла Аргентину (3-0).

🥉 Матч за третье место между Бразилией и Аргентиной состоится в субботу, 7 августа. Начало – в 7:30 по московскому времени.

🥇 В финале сыграют Россия и Франция. Игра пройдет 7 августа и начнется в 15:15.

На прошлой Олимпиаде Бразилия выиграла у Италии в финале. Бронзу завоевали США, выиграв у России.

Еще по теме
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Россия (волейбол)
#волейбол