Прогноз на финал Олимпиады-2020 в волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года

Сборные Франции и России встретятся в решающем матче мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Матч пройдет 7 августа и начнется в 15:15 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Франции – 2,36.

Победа России – 1,73.

Россия и Франция играли в одной группе олимпийского турнира. Единственное поражение в группе россиянам нанесли французы (1-3), но российская команда финишировала первой, а французская – четвертой.

В четвертьфинале Россия победила 3-0 Канаду, а в полуфинале – 3-1 Бразилию. Франция прошла главного фаворита Олимпиады Польшу (3-2) и обыграла 3-0 Аргентину.

Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года