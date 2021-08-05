Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол) #волейбол

Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года

час назад

Сборные Франции и России сыграют в финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Матч состоится в субботу, 7 августа. Он начнется в 15:15 по московскому времени.

В полуфиналах 5 августа сборная России обыграла Бразилию 3-1, а Франция прошла Аргентину (3-0). Бразилия и Аргентина сыграют в матче за бронзу 7 августа в 7:30.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Россия (волейбол)
#волейбол