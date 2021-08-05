Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском волейболе Франция – Россия, 7 августа 2021 года

Сборные Франции и России сыграют в финале мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Матч состоится в субботу, 7 августа. Он начнется в 15:15 по московскому времени.

В полуфиналах 5 августа сборная России обыграла Бразилию 3-1, а Франция прошла Аргентину (3-0). Бразилия и Аргентина сыграют в матче за бронзу 7 августа в 7:30.