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#волейбол #Лига чемпионов (в)

Европейская конфедерация волейбола не развела клубы России и Украины в женской ЛЧ. Они сыграют на нейтральной территории

час назад

Организаторы женской волейбольной Лиги чемпионов провели жеребьевку турнира. 🇷🇺 «Локомотив» и 🇺🇦 «Прометей» попали в одну группу – их не развели по разным, как это делают в других видах спорта.

Но оба матча пройдут не на домашних аренах клубов, а на нейтральной территории. Первый – в Минске (23 ноября), второй – в Стамбуле (с 1 по 3 февраля, точной даты пока нет).

Международные спортивные федерации разводят Украину и Россию, чтобы они не встречались на турнирах. Один из наиболее известных примеров – футбол. УЕФА разводила клубы в еврокубках, а сборные – на чемпионате Европы. Летом 2021 года Украина отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве, хотя квалифицировалась на турнир. 

Но для волейбола это не первый случай за последние годы, когда представители России и Украины играют друг против друга. На чемпионате Европы 2021 года сборные сыграли в 1/8 финала впервые с 2005 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
фейсбук «Локомотива»
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