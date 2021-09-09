Россия (волейбол)
Россия и Украина сыграют в 1/8 финала ЧЕ по волейболу среди мужчин. Это их первый матч с 2005 года
2 часа назад
На чемпионате Европы по волейболу закончились матчи групп А и С. По их итогам сформировалось большинство пар 1/8 финала, в одной из них сыграют Россия и Украина. Игра пройдет 11 сентября в Гданьске.
- Россия заняла второе место в группе С, набрав 11 очков в пяти матчах. Она проиграла только Турции и победила Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию.
- Украина заняла третье место в группе А с 7 очками. Она проиграла Сербии и Польше, но победила Грецию, Португалию и Бельгию.
В последний раз мужские сборные России и Украины играли друг против друга в 2005 году на чемпионате Европы. Тогда Россия победила 3:0. После этого турнира Украина до 2019 года не квалифицировалась в финальную стадию Евро.
Матч пройдет на фоне разногласий в спорте между странами. За последние два месяца произошло несколько резонансных ситуаций в спортивной сфере:
- Украина отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.
- Паралимпиец Игорь Цветов отказался от фото со спортсменами из России на пьедестале.
- Легкоатлетку Ярославу Магучих раскритиковали на Украине из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене после награждения на Олимпиаде в Токио.
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