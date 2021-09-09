Россия и Украина сыграют в 1/8 финала ЧЕ по волейболу среди мужчин. Это их первый матч с 2005 года

На чемпионате Европы по волейболу закончились матчи групп А и С. По их итогам сформировалось большинство пар 1/8 финала, в одной из них сыграют Россия и Украина. Игра пройдет 11 сентября в Гданьске.

Россия заняла второе место в группе С, набрав 11 очков в пяти матчах. Она проиграла только Турции и победила Нидерланды, Финляндию, Испанию и Северную Македонию.

Украина заняла третье место в группе А с 7 очками. Она проиграла Сербии и Польше, но победила Грецию, Португалию и Бельгию.

В последний раз мужские сборные России и Украины играли друг против друга в 2005 году на чемпионате Европы. Тогда Россия победила 3:0. После этого турнира Украина до 2019 года не квалифицировалась в финальную стадию Евро.

Матч пройдет на фоне разногласий в спорте между странами. За последние два месяца произошло несколько резонансных ситуаций в спортивной сфере: