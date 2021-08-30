Паралимпиада-2020
Украинский легкоатлет отказался сфотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпиаде-2020
9 минут назад
На Паралимпиаде-2020 в Токио в беге на 100 метров в классе Т35 [церебральный паралич или другие нарушения координации]. Пьедестал:
1. 🇷🇺 Дмитрий Сафронов
2. 🇺🇦 Игорь Цветов
3. 🇷🇺 Артем Калашян
Сафронов и Калашян вместе сфотографировались на пьедестале, Цветов – отказался.
Цветов – двукратный паралимпийский чемпион. На Паралимпиде-2016 он выиграл золото на дистанции 100 и 200 метров.
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