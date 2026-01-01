Паралимпиада-2020

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Олимпиада
Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады из России получили 823 миллиона рублей призовых
#Олимпиада-2020
Разное
Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады-2020
#Паралимпиада-2020
Политика
«Он сказал: «Это любовь к родине». Украинский паралимпиец снова отказался от совместного фото с российскими спортсменами
#Паралимпиада-2020
Легкая атлетика
Украинский легкоатлет отказался фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпиаде-2020
#Паралимпиада-2020
Легкая атлетика
Паралимпийца Рудакова дисквалифицировали с забега из-за падения сопровождающего. Тому стало плохо из-за жары
#Паралимпиада-2020
Олимпиада 2020
Новая Зеландия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за опасений заражения ковидом
#Паралимпиада-2020
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