Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады из России получили 823 миллиона рублей призовых

Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин: «В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей».

На Олимпиаде-2020 российские спортсмены выиграли 71 медаль (20+28+23) и заняли пятое место.

На Паралимпиаде-2020 Россия стала четвертой, выиграв 118 медалей (36+33+49).