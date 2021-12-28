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Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады из России получили 823 миллиона рублей призовых

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Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин: «В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей».

  • На Олимпиаде-2020 российские спортсмены выиграли 71 медаль (20+28+23) и заняли пятое место.
  • На Паралимпиаде-2020 Россия стала четвертой, выиграв 118 медалей (36+33+49).
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Источник:
ТАСС
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