Почему русские медалисты Олимпиады получают именно машины BMW – уже третий раз подряд
Главная тема вокруг встречи Владимира Путина и олимпийских призеров летней Олимпиады – карантин. Церемония сдвинулась на сутки, поэтому и обязательный карантин для спортсменов продлился на день дольше. Изначально он составлял семь дней. Гимнастка Ангелина Мельникова рассказывала, что все это время надо находиться в одной комнате.
Другой важный аспект встречи Путина со спортсменами – подарки. Олимпийские призеры уже традиционно получают в подарок автомобили BMW. Ключи от машины им выдаются сразу после встречи с президентом. Так происходит уже после третьей Олимпиады подряд. Здесь церемония передачи автомобилей прошла после вручения государственных наград.
В 2016-м в награждении участвовал Дмитрий Медведев – и вручал спортсменам ключи от автомобилей BMW. Тогда он рассказал олимпийцам еще и о дополнительных денежных премиях. Золотые медалисты получили BMW X6, обладатели серебряных медалей – BMW X4, бронзовых – BMW X3. Подчеркивалось, что все автомобили собирались в России.
Так было и в 2018-м. Фигуристка Евгения Медведева рассказывала, что не сможет ездить на подарочной машине: «У меня нет водительских прав». В СМИ опять появилась информация о вручении автомобилей BMW X6. Но быстро вышло опровержение от президента ФФККР Александра Горшкова: «На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел».
ТАСС пишет, что в 2021 году церемония вручения автомобилей практически не поменялась. Дмитрий Медведев снова вручил спортсменам ключи от автомобилей BMW. Золотые медалисты получили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. Всего олимпийские медалисты получили 77 машин, 31 автомобиль достался золотым медалистам.
До регистрации номеров вместо них висят таблички с именами спортсменов. Ангелина Мельникова уже попробовала себя за рулем автомобиля. Прокатились на машинах и сестры Аверины – все это они снимали в сториз инстаграма. Евгений Рылов получил модель черного цвета, Давид Белявский пользовался картой. Такая машина досталась Никите Нагорному:
Агентство «АВТОСТАТ» анализировало ситуацию с вручением автомобилей призерам Олимпиады. Оно опубликовало такую подборку по вручаемым маркам после последних Олимпиад:
- 2010 год. Audi
- 2012 год. Audi
- 2014 год. Mercedes-Benz
- 2016 год. BMW
- 2018 год. BMW
- 2021 год. BMW
Это же агентство объясняло, что в 2014 году в силу вступил закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Одно из важных условий – производство товаров на территории РФ. У Audi и Mercedes-Benz таких возможностей до последних лет не было. Автомобили BMW производились в России уже тогда.
«Газета.Ru» подтверждала, что именно производство автомобилей в России играло важную роль при переходе на BMW. С момента этого перехода произошла и другая символическая перемена. Раньше автомобили вручались на Васильевском спуске, а в 2016 году вручение проходило прямо на территории Кремля. BMW тогда собирались в Калининграде на заводе «Автодор».
Фонд поддержки олимпийцев России занимается закупкой автомобилей у BMW. Именно он выбирает автомобили, которые будут подарены спортсменам. В последние годы специально учитываются даже мелкие детали в комплектации. Чем больше медалей берет спортсмен – тем лучше автомобиль ему достается. Машину разрешено продать, если спортсмен захочет.
Важно, что Фонд поддержки олимпийцев России – организация, которая работает по тому самому закону из 2014-го. По нему действительно важно, чтобы закупаемые товары производились в России. Но региональные власти отдельно поощряют олимпийских призеров – и дарят им другие марки автомобилей. Например, дзюдоист Хасан Халмурзаев в 2016-м получал Mercedes.