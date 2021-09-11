Почему русские медалисты Олимпиады получают именно машины BMW – уже третий раз подряд

Главная тема вокруг встречи Владимира Путина и олимпийских призеров летней Олимпиады – карантин. Церемония сдвинулась на сутки, поэтому и обязательный карантин для спортсменов продлился на день дольше. Изначально он составлял семь дней. Гимнастка Ангелина Мельникова рассказывала, что все это время надо находиться в одной комнате.

Другой важный аспект встречи Путина со спортсменами – подарки. Олимпийские призеры уже традиционно получают в подарок автомобили BMW. Ключи от машины им выдаются сразу после встречи с президентом. Так происходит уже после третьей Олимпиады подряд. Здесь церемония передачи автомобилей прошла после вручения государственных наград.

В 2016-м в награждении участвовал Дмитрий Медведев – и вручал спортсменам ключи от автомобилей BMW. Тогда он рассказал олимпийцам еще и о дополнительных денежных премиях. Золотые медалисты получили BMW X6, обладатели серебряных медалей – BMW X4, бронзовых – BMW X3. Подчеркивалось, что все автомобили собирались в России.