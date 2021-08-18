Мария Андрейчик
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#Мария Андрейчик

Польская спортсменка продала медаль Олимпиады для лечения ребенка. Спонсор выкупил и вернул медаль обратно 💔

3 часа назад

Метательница копья из Польши Мария Андрейчик объявила 17 августа: ее олимпийское серебро в Токио продано на аукционе примерно за сто тысяч евро. Эти деньги пошли на операцию восьмилетнего мальчика с пороком сердца, которого будут оперировать в США.

Изначально сбор средств начинался для другого ребенка, но нужную сумму не удалось собрать вовремя, и он скончался. Семья этого ребенка отдала собранные на лечение деньги другому ребенку.

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Медаль Андрейчик выкупила сеть польских супермаркетов Zabka (больше семи тысяч магазинов в Польше и несколько в Чехии). И она вернула серебро Андрейчик обратно.

Андрейчик сама недавно переживала непростое лечение. В 2018-м у нее диагностировали остеосаркому – тип рака, который начинается в клетках, образующих кости. Этот диагноз был на фоне тяжелой травмы плеча, которая не позволяла Андрейчик соревноваться на высоком уровне. Но лечение рака прошло быстро:

«Это не было чем-то очень опасным, и я знала, что смогу быстро выздороветь. Это был мягкий рак, мне не пришлось проходить химиотерапию. После лечения я выполняла упражнения дважды в день. Я горжусь тем, что упорно работала, чтобы мое плечо восстановилось».

Если бы не перенос Олимпиады на год, то Андрейчик не смогла бы выступить. В 2020-м она получила травму ахиллова сухожилия. «Я была в восторге, когда узнала, что Олимпиада пройдет в 2021 году».

Олимпиада в Токио стала второй для Андрейчик. В Рио ей не хватило всего двух сантиметров, чтобы выиграть бронзу.

Все фото: XinHua
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