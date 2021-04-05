В Сербии продадут бутсы игрока, выбившего мяч из ворот после удара Роналду. Деньги пойдут на благотворительность

Бутсы Митровича выставлены на три дня. На момент написания новости актуальная цена – 26 тысяч динар (около 20 тысяч рублей).

Вырученные деньги направят шестимесячному Гаврило Джурджевичу. У него атрофия спинных мышц, и на лечение требуется 2,5 миллиона евро. Около 500 тысяч уже собраны.