Сербия
Футбол
Криштиану Роналду
Стефан Митрович
Португалия
В Сербии продадут бутсы игрока, выбившего мяч из ворот после удара Роналду. Деньги пойдут на благотворительность
05 апреля, 15:37
Сербский фонд «Вместе ради жизни» выставил на благотворительном аукционе бутсы капитана Сербии Стефана Митровича.
- Митрович играл в этих бутсах в матче Сербия – Португалия 27 марта. И стал участником самого обсуждаемого эпизода игры.
- В концовке встречи при ничейном счете Криштиану Роналду пробил по воротам, но Митрович вынес мяч из них. Судья не засчитал гол, а после споров показал Роналду желтую карточку.
- Роналду не согласился с решением, ушел с поля и бросил капитанскую повязку. Ее подобрал местный пожарный и вместе с фондом выставил на аукцион. Спустя шесть дней повязку продали за 64 тысячи евро.
Бутсы Митровича выставлены на три дня. На момент написания новости актуальная цена – 26 тысяч динар (около 20 тысяч рублей).
Вырученные деньги направят шестимесячному Гаврило Джурджевичу. У него атрофия спинных мышц, и на лечение требуется 2,5 миллиона евро. Около 500 тысяч уже собраны.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые