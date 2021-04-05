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Криштиану Роналду
Стефан Митрович
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#Сербия #Футбол #Криштиану Роналду #Португалия #Стефан Митрович

В Сербии продадут бутсы игрока, выбившего мяч из ворот после удара Роналду. Деньги пойдут на благотворительность

05 апреля, 15:37

Бутсы Стефана Митровича

сайт аукциона Limundo

Сербский фонд «Вместе ради жизни» выставил на благотворительном аукционе бутсы капитана Сербии Стефана Митровича.

  • Митрович играл в этих бутсах в матче Сербия – Португалия 27 марта. И стал участником самого обсуждаемого эпизода игры.
  • В концовке встречи при ничейном счете Криштиану Роналду пробил по воротам, но Митрович вынес мяч из них. Судья не засчитал гол, а после споров показал Роналду желтую карточку.
  • Роналду не согласился с решением, ушел с поля и бросил капитанскую повязку. Ее подобрал местный пожарный и вместе с фондом выставил на аукцион. Спустя шесть дней повязку продали за 64 тысячи евро.

Бутсы Митровича выставлены на три дня. На момент написания новости актуальная цена – 26 тысяч динар (около 20 тысяч рублей).

Вырученные деньги направят шестимесячному Гаврило Джурджевичу. У него атрофия спинных мышц, и на лечение требуется 2,5 миллиона евро. Около 500 тысяч уже собраны.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
фейсбук фонда «Вместе ради жизни»
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